鄭麗文陪林明溱掃街 喊話蔡培慧：要送南投孩子上戰場？
立委鄭麗文、李德維上午到南投縣集集鎮，陪國民黨立委補選候選人林明溱車掃拜票，並向蔡培慧喊出「三問」，要她回答是否支持《全動法》讓孩子上戰場？是否選輸還能回中央當大官？繼挺萊豬、擋疫苗之後，是否還要阻擋南投農產品出口？
記者顏幸如／南投報導
鄭麗文、李德維陪林明溱在他的本命區集集鎮車掃，出發前高呼「蔡培慧挺民進黨，林明溱挺南投人」。鄭麗文指出，《全民防衛動員準備法》竟要把16歲的孩子造冊，臺灣曾幾何時變成這樣？民進黨怎忍心讓16歲的孩子當砲灰？她喊話蔡培慧，應該讓大家知道自己支不支持《全動法》，到了立法院後是幫南投人民講話？還是當蔡賴體制的打手？是否將助紂為虐，變成把孩子推上戰場的幫兇？
鄭麗文強調，林明溱一輩子從政都在為南投做事，風塵僕僕跑到中國大陸為農產品外銷，蔡培慧卻跟著民進黨抹紅、抹黑，難道她進入立法院後，要全面切斷所有大陸對南投的訂單？讓南投的農民沒飯吃？呼籲鄉親用選票來守護南投、用選票來救下一代。
林明溱說，自己擔任縣長8年，從沒接到蔡培慧一毛錢來補助南投！他承諾若選上立委，馬上結合黨團立委全力阻擋《全動法》的濫權條款，拜託鄉親支持能保護南投孩子不用上戰場、不讓惡法通過的候選人。