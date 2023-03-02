爭取海上Wi-Fi　民團為外籍漁工發聲

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Nofian透過文字沈重表示：「2014 年是我一生中最糟糕的一年， 我不希望任何人像我的家人一樣受苦，但不幸的是，類似我這樣的經歷，在台灣的遠洋漁工非常普遍。我們應得基本良善的工作條件，以及我們需要透過 Wi-Fi 通訊來保護我們自己及同事，並能與心繫的家人聯繫。」
Wandi是同樣來自東港印尼海員同鄉聯誼會 （FOSPI）的漁工，他與Nofian有幾乎一樣的經歷，在2010 年2012 年期間，他在一艘一年只靠岸一次的漁船上努力工作養家，因為長期與家人失聯，這段期間不僅未婚妻選擇與別人結婚，甚至年老的父親也在他海上作業期間過世，直到Wandi靠岸連網時才獲知這兩個人生中巨大的重擊。 Wandi這樣說：「我深刻體認到，當我們無法享有通訊權時，這不僅會摧毀我自己和我的家人，同時我們漁工自身也無法在海上捍衛我們的權利。」
宜蘭縣漁工職業工會秘書長李麗華根據消息指出，在東加群島作業的台灣籍漁船順捷號就是一艘沒有Wi-Fi設備的漁船，船上11名印尼漁工的勞動條件十分糟糕，每天工作時間長達20小時以上，休息時間極少。若遇工作傷害時，由於船上並未備有醫療用膠帶，只能用包裹電線的膠帶進行簡單包紮。身體不適向船長請求藥品時，竟遭船長的責罵。印尼漁工實在無法忍受如此惡劣的勞動狀況，但由於順捷號上沒有提供 Wi-Fi，使得漁工只能在2022年底靠岸東加時，向同船的東加籍漁工借用Wifi 分享，才得以對外求援，反應這些勞動剝削的困境，而這已經構成《人口販運防制法》定義中：利用他人不能，不知，無法求助之脆弱處境。順捷號的情境與2015年福賜群號Supriyanto死亡的案件結構非常類似，就因為當時無法對外聯繫，所以當Supriyanto死於海上時，完全無法揭露他所受到的嚴重虐待。麗華秘書長沈痛表示：「阻斷對外連繫管道應視同犯罪。政府不應再以道德勸說取代嚴格執法，導致不肖業者有恃無恐。並建議政府應強化台灣漁船資訊的公開透明，讓外籍漁工申請來台工作時，可以確認他所工作的漁船是否有提供Wi-Fi。」
而在高雄經常為漁工四處奔走的海星海員中心中任 Yance 神父也表示：「經常在海上度過數月的漁工，會需要能夠與家人、工會、倡議工作者、健康醫療和其他服務提供者、仲介機構和政府官員溝通。」以上種種實況，說明了為何這場記者會民團必須站出來大聲疾呼，遠洋漁工海上使用Wi-Fi不能等。
台灣人權促進會指出，台灣作為民主、尊重人權的國家，在亞太地區扮演重要角色，且台灣遠洋漁船船隊規模為全球第二大，共有逾 1,100 艘漁船，估計約18,000至22,000多名來自東南亞的外籍漁工，共同創造了數量可觀的台灣漁業經濟利益，但這上千艘遠洋漁船中，根據漁業署所架設的「外籍船員互動服務平台」（https://www.happyfisherman.tw/），目前可查詢到27艘漁船有裝設Wi-Fi，另根據漁業署去年12底的「漁業與人權行動計畫」說明資料和業者所提供的資訊，是約98艘船已裝設Wi-Fi，其中共有89艘漁船有提供給船員使用Wi-Fi。另外，我們也得知福克蘭群島自然資源局2019年引進「許可證申請評估系統」，鼓勵船東及其當地合作的漁業公司提昇漁船上的安全標準、工作條件和船員福祉。在此系統下，只有獲得高分的船隻才能取得在福克蘭群島水域作業的捕魚許可證，許多在當地作業的台灣漁船，都必須有Wi-Fi設施的安裝，並讓漁工皆可使用Wi-Fi。但也有漁工反應，一旦離開福克蘭群島水域，不少船東就會關閉Wi-Fi。
正因為漁工無法使用Wi-Fi 通訊及相關的強迫勞動爭議，令台灣漁業在當代面臨許多的挑戰與風險，比如美國勞動部在2022年第二度將台灣漁獲列入「童工及強迫勞動製品清單」，這份清單也羅列許多來自中國新疆再教育營的強迫勞動製品，台灣因此蒙上許多包括強迫勞動、人口販運、非法捕撈、海上謀殺與失蹤的國際醜聞。
全球勞工正義—國際勞工權利論壇（GLJ-ILRF）資深海鮮倡議協調員 Kimberly Rogovin 明確指出：「漁工能使用每艘漁船上的Wi-Fi，將使工人能夠對抗勞力剝削與虐待行為、改善海上的工作與生活條件，並向外回報各種無從得知與尚未被解決的許多侵犯勞工權利的惡行。漁工可使用Wi-Fi，也能在需要時獲得身心健康的支持。台灣在亞太區域以民主治理和尊重人權方面領先各國而自豪，但對於外籍漁工在海上無法獲得權利保障時，這是民主人權的失敗。」
台灣人權促進會進一步表示，遠洋漁工在海上使用 Wi-Fi有助於工人團結權。「結社自由和集體談判自由等基本勞動權利，是所有勞動者的核心勞動權利，但由於遠洋漁工在海上缺乏通訊手段，就很難行使這些核心勞動權利，Wi-Fi對於遠洋漁工實現這些權利至關重要。」桃園市群眾服務協會移工政策處主任汪英達大聲疾呼，而印尼漁工Nofian與Wandi也都同聲談到，這就是他們積極加入和參與FOSPI的原因，因為漁工集結就代表成千上萬像他們所面臨的問題和惡劣工作條件，當工會、組織和盟友聯合起來，就可以根據法律要求漁工的權利。
GLJ-ILRF的資深海鮮倡議協調員 Kimberly也同聲呼籲台灣政府，「實際上，台灣是亞太地區乃至世界上少數賦予外籍移工有合法權利組織與加入工會的國家之一。台灣在這方面是良好實踐與模範，但當遠洋漁工在海上因為無法通訊而被剝奪與工會溝通的權利時，這項權利就變成了虛假的承諾。為了表明台灣政府對真正的民主和工人權利的承諾，就必須規定所有外籍漁工都可以在海上使用 Wi-Fi。這是一個正義問題，一個民主問題，一個生死攸關的問題。」
民團指出，其實已開始有少數業者意識到讓漁工在海上使用Wi-Fi的好處與趨勢，比如東港滿福財168號的陳文省老闆與健元銘88號的漁三代船東曾譯霆，就開始有的觀念是，提昇漁工勞動人權可能需要提昇營運成本，但這也相應地將大幅降低強迫勞動所衍生的經營風險。
台灣政府面對血汗漁工強迫勞動的批評與國際壓力，也確實承諾要將國際勞工組織《漁業工作公約》（C 188公約）國內法化，該公約規範船上所有漁工應能合理使用通訊設施，但至今尚未落實。台灣政府也於2022年公佈「漁業與人權行動計畫」，計畫中也提及「推廣鼓勵遠洋漁船配置 Wi-Fi 供船員於休息時間開放船員使用，與外界及親友聯繫，配合以獎勵配額或作業天數認定等政策方式。」但預期的效果令人擔憂，因為計畫四年的目標僅補助60艘漁船裝設wifi設備，以及四年的補助費用，設備費與通訊費合計才28,560,000元。漁業署已制定「遠洋漁船經營者提供非我國籍船員無線網路使用輔導措施」，但這些鼓勵性質的政策作為，並無法律約束力，恐怕仍無法解決上述遠洋漁工所面臨的困境。
不過，究竟遠洋漁船安裝Wi-Fi 設備需要多少成本？憫研顧問 （HRC）的專案主任陳㵾伃表示，「事實上，實際的安裝費和通訊費比想像中要實惠得多。市面上有幾種不同類型的設備和不同功能和價格的方案可供選擇，船東可以根據自己的需要，船員人數和預算選擇不同方案，月租費大約五百八十美金到兩千美金，相當於一位新進或資深船員的月薪。台灣政府大力鼓勵並大力支持台灣船東為外籍勞工提供Wi-Fi。」
台灣人權促進會秘書長施逸翔表示：「透過記者會，我們呼籲更多台灣人民與國際友人，當這個數位時代已經在探索人工智慧科技、以及正在享受網路科技對生活帶來的各種便利與創新技術，請想想有很大的一群人，他們是為台灣漁業經濟創造龐大利益的一群人，他們讓我們可以輕易享受到海鮮美食，但這群遠洋漁工竟然連基本的 Wi-Fi 網路通訊都無法享有，如果您認同我們的倡議行動與訴求，懇請連署加入成為盟友。」連署網址為：https://reurl.cc/Q43Qrb，民團指出，歡迎讓更多人知道相關訊息。