林鶴明任職科技公司　知情人士：藍扯「介入媒體」是抹黑

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他也說，「創造智能」就是一間善用行銷科技來解決客戶和市場問題的公司。所以有程式設計人才，也有許多了解社群操作的人才，當然更有許多懂得如何行銷的人才。跨出舒適圈並不容易，但人生總是應該嘗試挑戰，感謝許多朋友的關心，發生的事情都是好事。
黨內人士表示，林鶴明在選後轉換跑道，屬於單純的政治幕僚人生規劃。民進黨去年九合一敗選，時任民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀負起敗選責任辭去職務後，他在陳其邁代理黨主席期間，負責代理民進黨秘書長的工作。而他也在完成現任黨主席賴清德交接的工作後暫時休息，並未再被安排任何政治職務。
該人士也表示，選後民進黨內也多次建議林鶴明留任民進黨職務，或者加入未來總統大選競選團隊，此次內閣調整也有探詢林是否有意願轉往政院服務，但林都表示想先休息一下，也透露有轉換跑道到民間產業的想法。
面對藍營砲轟林鶴明介入媒體，與林鶴明友好的知情人士表示，林任職的「創造智能科技公司」並非媒體公司，而是MarTech行銷科技公司，致力於開發創新的AI技術，協助企業實現數位轉型，這與國民黨指控的內容大相徑庭，呼籲國民黨不要看到黑影就開槍、惡意攻擊抹黑。
該人士也說，若按照國民黨標準，前台北市議員羅智強在2008年前總統馬英九執政時出任中央社副社長，胡志強在2014年台中市長落選後，任職中時副董，這種直接出任媒體職務，是否更需要被質疑？