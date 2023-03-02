陳時中低調遊金門 ！人氣不減民眾頻邀合影

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在金門縣牙醫師公會前後任理事長洪長享、盧冠宇和盧懷浯陪同下，陳時中先前往當地一間開設在閩南古厝內的知名私廚，品嚐融入金門風味的異國料理；私廚老闆的父親聽聞陳時中到場，還趕回家中拿出珍藏40年高粱老酒招待貴客。
餐後，一行人前往參觀才於去年通車的金門大橋。陳時中透露，上次到訪金門時，大橋仍在施工中，因為時間緊湊並未搭船到烈嶼（小金門）；這次坐車只花了不到10分鐘就抵達小金門，真的感受到這座橋梁對小金門民眾的便利。
在出身烈嶼的牙醫師洪長享安排下，陳時中分別登上當地最高峰麒麟山、最靠近大二膽的沙溪堡營區眺望對岸廈門、漳州，甚至還體驗了步槍模擬射擊。
自稱多年沒摸過真槍的陳時中在25公尺射擊拿到滿靶成績，不過在反登陸模擬戰中，卻在規定時間用完後還留存20餘發子彈，讓指導的教官笑稱，一般常見到的遊客是射擊剛開始沒多久就把子彈打完，然後坐等敵人登上灘頭堡，像陳時中這麼謹慎使用資源且有效率的學員，還真少見。
雖然陳時中等人小金門之旅堪稱低調參訪，不過，由於「阿中哥」從2020年起因為職務關係，有段時間天天都出現在電視螢幕中，這也讓他在參訪過程中每到一個景點被認出後，就開始了「人形立牌」模式，供民眾合影，來者不拒。
甚至一名當地學校老師開車看到站在路邊的陳時中，還特別繞了一圈回頭，帶著全家大小要求合影留念，讓陪同的在地友人見識到陳時中的高人氣；友人笑稱，應該在各景點擺放一個阿中人型立牌，幫忙行銷金門觀光。（編輯：陳仁華）1120302