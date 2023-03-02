吳佩蓉檢舉林明溱碩論抄襲　朝陽科大6月作出決議

南投立委補選候選人林明溱的碩士論文，被前促轉會副研究員吳佩蓉檢舉涉嫌抄襲，朝陽科大證實已受理2位民眾的檢舉，將組成學倫會審查，預計6月20日前作出具體決議。林明溱競選總部則強調，論文經得起考驗。
記者顏幸如／台中報導
林明溱2010年在朝陽科大休閒事業管理系的碩士論文「災害管理與重建成功因素之研究-以921地震前後之集集鎮觀光發展為例」，遭前促轉會副研究員吳佩蓉2月13日在臉書質疑，涉嫌抄襲南投市代會副主席張秦瑞等人的暨南大學碩士論文，由於張秦瑞擔任過林明溱的立委助理，外界懷疑張秦瑞是林明溱的代寫槍手。
當時林明溱兒子、競總發言人林儒彬出面回應，指林明溱論文從他擔任鎮長如何讓集集小鎮災後浴火重生的經驗出發，屬個人親身經歷與獨創內容，絕對經得起考驗，林明溱會尊重、配合校方的任何決定。朝陽科大則表示，若收到具名檢舉，會在1個月內組成學倫會。
之後吳佩蓉進一步分析，除了結論，林明溱論文的20頁至45頁，幾乎是將陳國興碩論28頁至52頁複製貼上；46頁至52頁則與張秦瑞論文41頁至45頁高度雷同。連續33頁抄襲的事證明確，已經具名向朝陽科大檢舉。
朝陽科大今（2）日證實，2月20日、24日分別接獲2位民眾檢舉林明溱碩士論文，依該校「博、碩士學位論文違反學術倫理案件處理要點」，將於3月20日前組成博、碩士學位論文違反學術倫理審定委員會審查，並於6月20日前完成調查報告及作出具體決議。如需展延，最遲於8月20日前公布調查結果。