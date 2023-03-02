2度敗選卻更堅韌！破百學者連署相挺 盼蔡培慧改變南投
南投立委補選將於本周六（4日）投票，民進黨候選人蔡培慧競選總部今（2）日舉行記者會，公開超過百位學者連署相挺蔡培慧的公開信。信中指出，蔡培慧與許多南投年輕人一樣，離鄉背井到北部打拚，但從來沒忘記南投；蔡培慧的人生縮影，正是很多南投年輕人的心聲。
記者黃宣尹／台北報導
蔡培慧競選總部今日舉行記者會，會中公開超過百位學者連署相挺蔡培慧的公開信。信中提到，因為蔡培慧心懷南投，才會選擇在九二一地震過後連夜趕回南投，並在之後的3000多天中重建社福機構、加強住宅補強、安置失依兒少，逐漸讓南投恢復往日的生活。
信中提及，「悲傷不失信心，挫折更生勇氣」是蔡培慧的寫照，雖然因為地震摧毀了故鄉而難過，雖然因為兩度參選失敗而充滿挫折，他卻永遠都是勇敢而堅韌，面對挑戰。正因為如此，相信蔡培慧能帶給南投更好的未來。
暨南大學助理教授梁鎧麟說，學術界會連署支持蔡培慧，就是肯定蔡培慧的人格特質，相信他能為南投帶來改變，讓南投能有更好的發展，也讓南投的年輕人能留在家鄉工作、生活。
蔡培慧表示，她來自學界，回到故鄉後，可以得到學術界連署支持，對她來說意義非凡。此外，學術圈代表著科學理性、實事求是的精神，因此學者願意站出來支持他，代表自己對於南投的堅持並沒有錯。
蔡培慧也說，今日得到一百多位學者的肯定，非常感動。未來背負著學術圈的信賴，一定會加倍努力，為南投帶來改變。
蔡培慧競選總部表示，連署活動在短短數天內，已經有130位學者願意署名支持蔡培慧。連署人不僅有在地國立暨南大學的教授，也有來自中部、南部、北部的教授，全台學者共同響應支持，也當蔡培慧的後盾。