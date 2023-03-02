高雄水情轉供水黃燈 陳其邁：預估到4月底不會有問題
因應南部持續未降雨，高屏溪川流量持續下降，高市府市政會議為考量達節水用水目標，建議中央調整水情燈號為黃燈，中央災害應變中心也決議，自3月8日起高雄水情由綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，陳其邁表示，市府會全力朝到4月底穩定供水的目標來努力，預估到4月底不會有問題。
記者鄭婷襄／高雄報導
水利局長蔡長展指出，高雄到4月底前是以多元取水，包括攔河堰、伏流水的取水，不是完全用水庫水，推估到4月底，每日供水量可以達到148萬噸，水資源的部分則希望民眾能節約用水，包含擦車代替水沖、盆浴改沐浴、熱水前的冷水再利用、臉盆盛水洗臉、洗手搓肥皂時關水、馬桶兩段式沖水、洗衣改用省水流程、盆槽盛水洗菜、刷牙用漱口杯、用洗菜洗米水澆花，希望落實在市民的生活當中，市府各機關、各級學校也會加強做相關宣導。
陳其邁補充表示，過去每天高雄市用水量大概是150萬噸，3月8日之後透過減壓節水措施，用水量可以降到大概140萬噸，如果供水量一天是148萬噸，148減140就會有8萬噸的餘量，有8萬噸的餘量就可以做比較充分的調節，一方面到澄清湖水庫、鳳山水庫，或者是阿公店水庫，盡量儲存用水。
陳其邁說，當前會全力朝到4月底穩定供水的目標來努力，預估到4月底不會有問題，拜託市民朋友大家能夠共同配合節水；至於在高地或是管線末端，自來水公司也會配合設立供水站等等相關配套措施，來減輕民眾用水不便，讓民眾也能夠方便取水，原則上一般家庭民生用水並不會有太大的問題。