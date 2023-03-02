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挺中華隊！7-11開賣品客3倍長加油棒　濃萃美式10杯300元

▲7-11發動4大好康幫中華隊加油，除了濃萃美式10杯300元，還有3倍長品客洋芋片加油棒。（圖／業者提供）
▲7-11發動4大好康幫中華隊加油，除了濃萃美式10杯300元，還有3倍長品客洋芋片加油棒。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

睽違10年之久，WBC 2023世界棒球經典賽再度回到台灣，將於下周開打。鎖定應援民眾觀賽需求，並幫中華隊加油，7-11立刻發動4大好康，除了消費者最愛的咖啡促銷，濃萃美式10杯300元，還有「WBC棒球1+1組合餐」55元，以及超搶眼的品客巨型加油棒，《NOWnews今日新聞》整理四大好康一次看。

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🟡好康1：濃萃美式10杯300元
幫中華隊吶喊加油少不了提神咖啡，3月8日起至3月21日，門市CITY系列全品項任3杯7.7折、5杯7.2折 (不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶) 。APP同步發動好康，3月8日起至3月12日期間，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元。

▲7-11取得愛爾達電視台授權邀全民看直播，並推出WBC紀念周邊及優惠。（圖／業者提供）
▲7-11取得愛爾達電視台授權邀全民看直播，並推出WBC紀念周邊及優惠。（圖／業者提供）
🟡好康2：WBC棒球1+1組合餐55元
3月8日至3月12日連續5天，OPEN POINT APP行動隨時取推出「WBC棒球1+1組合餐」，包含現萃茶指定茶飲或黑糖珍珠撞奶，搭配指定熱狗大亨堡，2組最低110元，平均每人最低55元。

📍英式紅茶／四季春青茶任2杯＋指定大亨堡任2個110元。
📍黑糖珍珠撞奶2杯＋指定大亨堡2個150元。

🟡好康3：滿222元現折25元
門市自3月8日起至3月12日，限時五天推出「WBC三支付滿額立折優惠」，買指定CITY飲品、飲料、啤酒、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品等商品，憑icash2.0、icash Pay、OPEN錢包3支付結帳，每滿222元立折25元，滿888元立折125元，單筆最高可折250元。

🟡好康4：獨賣品客巨型加油棒
看球賽加油不無聊，即日起至3月21日，門市祭出零食7大品牌優惠活動，指定品項任選第2件6折、同價位第2件10元。並獨家開發「品客巨型加油棒」，是既有大品客的3倍長，內含3罐原味大品客，為球賽加油成為全場矚目焦點，售價179元。

▲7-11獨賣「品客巨型加油棒」，內含3罐大品客洋芋片，售價179元。（圖／業者提供）
▲7-11獨賣「品客巨型加油棒」，內含3罐大品客洋芋片，售價179元。（圖／業者提供）

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