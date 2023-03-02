「最美校花」2年婚超甜！老公浪漫舉動 每個月來1次
在《我的少女時代》因飾演「陶敏敏」一角而被譽為「最美校花」的簡廷芮，與先生結婚2年，至今先生還是維持著每個月送花的習慣。「其實他平常很健忘，但送花這件事即使我忘記他都會記得，讓我很好奇他可以堅持多久。」有時候兩人吵架，剛好碰到送花的日子，瞬間就會讓簡廷芮消氣不少，她調侃道：「這可能就是他的計劃。」但簡廷芮也笑說：「日常中有很多瑣事，其實偶爾還是有看對方不順眼的時候。」尤其二人世界多出孩子後有更多的意見分歧，能夠維繫婚姻與家庭的穩定，全賴夫妻倆都願意溝通。
記者羅凌筠/綜合報導
簡廷芮結婚隔年誕下掌上明珠小蘿蔔。本打算復工拍戲，沒想到兒子小芒果比原定計劃提早到來，讓她被迫趕進度，提前升格二寶媽。從前就愛吸女兒的奶香味的她，在聞兒子時驚覺：「怎麼這麼臭？」簡廷芮笑說，自己甚至擔心到發文問網友，結果發現幾乎9成以上的網友媽媽表示兒子就是臭臭的，才讓她安心不少。小芒果一到來就分走簡廷芮不少精力，「我還不敢讓他哭太久，因為醫生說男寶寶要小心疝氣。」她無奈表示，女兒小蘿蔔還因此吃弟弟的醋。
令人意想不到的是，外表甜美溫柔的簡廷芮，其實在教養上反而是扮演黑臉的角色。她笑虧，因為老公對女兒完全沒轍，好幾次兒子哭鬧時，她要求老公接手哄娃，結果老公反而對兒子說：「男子漢不要再哭囉，男孩子要獨立一點。」差別待遇的程度把簡廷芮都氣笑：「他真的很壞，嬰兒哪聽得懂啊！」深感兒子可憐的媽媽，為了平衡先生的偏心，對小芒果會更有耐心。「所以真的不是媽媽比較愛兒子，是因為爸爸先太過偏心啦。」她笑說。
雖然一開始曾面對公婆與自己育兒觀念以及方式有差異的衝突，但幸好公婆都很開明，溝通後都願意接受。在疫情爆發期間，公婆甚至主動請纓過來幫夫妻倆帶小孩，「他們不是陪玩而已喔，是連洗屁屁、洗澡都沒問題的。」簡廷芮大讚。被問及與公婆一起住會不會不自在，她搖頭表示：「公婆都不會過多干涉，也不是住同一層樓。」一家人相處得超級融洽，她直言要感謝公婆願意配合與包容。父母與公婆都是自己強而有力的後援，讓簡廷芮的育兒生活輕鬆了不少。