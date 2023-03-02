聯名飯糰Joeman輸她！網認「金針菇2優勢」：超商對決了
Joeman日前與超商7-11推出聯名食品，其中御飯糰的評價褒貶不一，不少人都吐槽價格太貴吃起來卻非常普通，甚至一度引起「65折滯銷」畫面被網友瘋傳，但隨即店員解釋是「進貨太多」，其實也不是賣得不好。但即便如此，在消費者的心裡，好吃與否以及CP值高不高，還是自有一把尺衡量。而近日，就有網友討論「Joeman跟金針菇的飯糰誰贏？」貼文引起熱烈討論。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「7-11全家/各超商新品資訊共享區」貼文指出「飯糰大對決！現正投票中！」只見貼出的照片中，列出Joeman與7-11合作推出的「奢華海鮮丼御飯糰」，售價59元、份量普通；而網紅金針菇也跟全家合作推出過「雪蟹蟹膏御飯糰」，售價45元、份量加大。
貼文一出，不少網友參與討論表示「全家完全碾壓吧！售價比較便宜不說，也比較大」、「7-11的三角飯糰米很乾，全家完勝」、「根本完全變成價格戰了」、「有吃過海鮮丼還蠻好吃的！價格比較不可愛」、「硬要對決的話，全家價格跟份量都贏啊，兩間都吃過沒什麼感覺」、「真實超商飯糰對決，價格份量都是全家贏，至於口味五五波」、「價格份量全家贏，口感我覺得九妹比較贏」、「小7的飯糰比全家好吃吧，贏在價格跟份量而已」。
不過，還是有不少常客則認為，超商未來與其推出這種聯名商品來「拉高商品售價」的行銷，不如優惠回饋給消費者，許多人表示「兩間都不好吃啊....經典肉鬆就屌打了」、「要請也請個詹姆士來聯名還比較專業」、「沒考慮過不要代言，好好的出正常價格的就好嗎？」、「認同不需要代言....代言了也沒比較好吃真的很尷尬」。