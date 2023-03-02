護心也能防腦中風！？如何避開心房顫動地雷？

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心房顫動盛行率相當高，且會隨年齡越來越高。其中60歲以上族群，約每一百人就有四位是心房顫動患者；到了80歲以上，提高到每十人就有一位心房顫動患者。特別是台灣逐漸邁向超高齡化社會，因此心房顫動不可不防！
心房顫動大致可分成三類型：
・陣發性（時有時無、持續時間不超過七天）
・持續性（持續時間超過七天）
・永久性（持續超過一年以上）
因為心房顫動的心跳速度可以忽快忽慢，也可以時有時無，很難預測什麼時候會發作或發作會持續多久，再加上心房顫動久了，身體會適應不規則心跳；所以罹患心房顫動，可能不會有任何症狀，也可能會出現心悸、頭暈、疲倦、胸悶或喘不過氣等症狀。
至於哪些人該防範心房顫動？曾維功醫師指出最大的風險因子就是高齡，此外有腦中風病史、心衰竭、僧帽瓣疾病、高血壓、甲狀腺功能異常或左心房肥大等族群也要特別注意！目前臨床除了病史詢問和身體理學檢查外，主要是由心電圖或攜帶式24小時心電圖來診斷。因此呼籲65歲以上長者，出現上述症狀，建議及早至醫院檢查。
腦中風機率是常人的五倍！？心房顫動治療務必達標
然而，最糟糕的是心房顫動可能造成腦中風及周邊器官栓塞、壞死。一旦心臟不規律跳動造成血栓形成，經由血管運送到各器官，就有可能造成器官栓塞！值得注意的還有，心房顫動患者發生腦中風的風險是一般人的五倍，且死亡率及殘障程度也較嚴重，呼籲國人不可輕忽心房顫動帶來的威脅。
目前心房顫動的治療目標有三大項：
・恢復正常心臟節律
・控制心跳速率
・減少潛在血塊、減少中風
除了與醫師討論心房顫動的治療策略外，別忘了預防腦中風也很重要！針對高風險族群，可能需要長期服用抗凝血藥物抑制血栓形成。至於使用何種藥物，則需由醫師作整體評估來制定，只要能遵循醫囑使用，都可有效預防中風、將副作用降到最低。近年陸續也有新型口服抗凝血劑問世，能夠讓病患有更多治療選擇。
此外，生活型態的調整也可幫助心房顫動減少發作、降低相關症狀：
・控制體重
・戒菸、適度飲酒、減少咖啡因攝取
・減少鹽份攝取
・多吃蔬果、少紅肉
・規律體能活動
・規律作息、保持身心愉悅
最後提醒民眾，若發現疑似腦中風症狀，不要慌張，跟著「微笑、舉手、說你好」的口訣來判別。一旦無法做到任一動作，務必盡快撥打119，把握黃金救援時期。
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