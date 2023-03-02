台南正副議長涉賄選遭起訴 陳椒華：民進黨該為黑金負責
曾引發全台關注的台南正副議長賄選案，台南地檢署今（2）日全案偵查終結，依據涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，起訴議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽、涉及「擄人上車」的台南市區漁會理事長暨台南市議員林依婷之父林士傑、無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員黃麗招、李文俊及友人黃怡萍、李鎮國及妻子高玫仙等共10人。時代力量立委陳椒華表示，民進黨應對黨籍議員做出誇張的黑金行徑負起政治責任。
記者呂炯昌／台北報導
根據起訴書指出， 邱莉莉和林志展、郭再欽自去年10月就密切討論如何避免議長選舉跑票，並想出「先賄選，不成即恐嚇」的方法； 而林士傑也出面以流氓口吻恐嚇市議員方一峰，要求其不可投給另一議長候選人郭信良。 甚至國民黨籍跑票投給邱莉莉，這次也被起訴的李鎮國，曾在去年選舉結束時遭不詳人士「比七」（槍枝），並被恐嚇「票不要亂投」。
陳椒華指出，透過黑金來誘使、暴力來逼迫，甚至以生命來威脅，市議員投個正副議長，竟要擔心家人被擄走、生命受威脅，還以為這是威權之城這群被起訴的人，掌握政治權力卻 濫用權力，讓本該民主的投票意志被嚴重扭曲，台南過去被稱為民主聖地，如今政府及市議會卻帶頭胡作非為，一樁樁醜聞、賄選、弊案、暴力行為接連發生，難堪之於更重挫民眾對政治的信任。這樣暴力、貪瀆、黑金、破壞民主的勢力，絕對不能縱容民進黨更應對黨籍議員做出此等誇張行徑負起政治責任。
陳椒華表示，正副議長案已告一個段落，接下來將待司法審判。然而，台南的88槍擊案、光電弊案是否與被濫用的政治力有瓜葛？背後究竟哪些勢力在操盤？請這些勢力好自為之，待真相揭發的一天，會還台南市民一個公道。