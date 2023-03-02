資安問題不斷　國民黨團斥數發部：賣麵線比較重要？

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曾銘宗質疑，數發部設立之後，做了哪些事情？事實上數發部只會做「健檢」；歐洲規定企業保護個資，否則最高可罰款2000萬歐元，或是企業總營收的4%，大法官去年8月12日做出「健保資料庫案」做出宣判，其中特別提到「個人資料保護法或其他相關法律....欠缺個人資料保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權之保障不足，有違憲之虞….相關機關自本判決宣示之日起3年內，制定或修正相關法律……。」
曾銘宗說，顯見大法官都打臉蔡政府，國人資安保護欠缺周延。國民黨團要求蔡政府，強化資安防護措施，確保國家安全及個人資料基本權益。同時請政府督導各產業強化資安，確保產業及消費者權益。
書記長謝衣鳯指出，國民黨團最早追蹤、揭露國人2300萬筆戶政個資遭到外洩，在國外「Berach Forums」論壇公開販賣的問題；根據調查局資安工作站和台北市調站所組成的專案小組，從金流中分析出暱稱「OKE」的網友，是一位陸籍人士，OKE將盜賣個資獲取不法款項，已透過中國銀行帳戶提現。專案小組已掌握這名陸籍人士身分，將以違反《個人資料保護法》、《刑法》的妨害電腦使用罪，移送北檢偵辦。
針對近年台灣個資外洩問題相當嚴重，謝衣鳳統計指出，2016年5月中華郵政商城1.7萬筆個資遭駭、2016年10月勞動部就業通網站3萬筆個資遭駭、2017年2月外交部網站1萬多筆個資外洩、2018年8月台北市衛生局298萬筆個資外洩、2019年6月銓敘部59萬筆公務員個資外洩、2021年11月財政部國稅局記帳士個資外洩、2022年11月2300萬筆戶政資料遭駭上網販售、今年1月健保署前主秘違法盜賣健保個資、華航30萬筆會員個資遭駭。
謝衣鳯表示，近期微風百貨90萬筆客戶個資遭駭，同樣都在Berach Forums論壇公開兜售，而企業資安危機還包括了華航、虎航、雄獅旅行社、麗台科技、iRent等。根據2022年台灣資安曝險調查報告，台企網路防護評分為78.72分。
謝衣鳯質問唐鳳，數發部今年公務預算56.7億元，前瞻預算為160億元，總共211億元預算，拿到這麼多預算，還要繼續賣麵線嗎？還要繼續當IT人形看板？國家的資安防護計畫在哪裡？公務系統資安應變怎麼做？台灣未來的數位發展與應用該怎麼辦？蔡政府的數位發展方向在哪裡？
國民黨立委賴士葆表示，蔡英文總統在107年開始，就不斷強調「資安即國安」，一直講到112年，結果卻是「道沒有一尺」，但「魔卻高了好幾丈」。根據調查局所掌握的資料顯示，中國黑手盜賣台灣2300萬筆戶政個資，但要進一步請問調查局，人抓到了沒有？
賴士葆指出，從暗網找到台灣2300萬人個人信息，每筆賣價2.98元美金，相信調查局也知道這個暗網在販售國人個資，但始終抓不到人。唐鳳在未擔任數發部長前，蔡政府稱是數位天才、台灣之光，接任部長之後，變成數位笑話部，只推出點麵線平台。
賴士葆根據數發部內部資料表示，國人、企業個資外洩幾個月，數位部部務會議連開會討論都沒有，毫無對策，卻忙著搶政府預算。賴士葆揭露，唐鳳在內部會議指示，將公共程式（Public Code）翻成公共建設，比較容易拿到預算，額度也比較大；這項建議來自於數發部主計單位；換言之，就是想盡辦法討預算。