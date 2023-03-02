接見美國智庫　蔡英文盼深化經貿合作、提升產業競爭力

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蔡英文說，今年是「傳統基金會」創立50週年，她要藉此機會特別感謝佛訥和「傳統基金會」，長期以來對台美關係的重視和支持。
她指出，「傳統基金會」是美國的重要智庫，每年發布的「經濟自由度」報告，一直是各國政府精進經濟政策的重要參考資料。台灣在今年度的經濟自由度評比中，名列全球第4名，在亞太地區僅次於新加坡，創下歷年最佳成績。
接下來，台灣會繼續努力，打造自由、開放及公平的經貿環境，也會和民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。
蔡英文提到，這幾年來，台灣和美國除了重啟「貿易暨投資架構協定」（TIFA）會議，更積極拓展對話平台。去年成立的「台美21世紀貿易倡議」，現在已經兩度進行協商談判；去年10月，臺灣和美國舉行了首次「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）會議；也在去年12月舉辦了第三屆「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）。
蔡英文希望，台灣和美國未來進一步達成「雙邊貿易協定」以及「避免雙重課稅協定」，讓雙方深化經貿合作關係，同時也能夠提升產業競爭力。
最後，蔡英文再次感謝佛訥和金凡中來訪，促進台灣和美國的交流，也期待在他們的支持之下，台美關係能在各領域創造新的里程碑。