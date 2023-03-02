台灣成代言人？總統大選在即　日經：中國輿論操作成關鍵

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報導指出，在第二次世界大戰結束、國民政府遷台後，台灣一直在國民黨的統治之下，一直到1990年代才出現民主進程，但社會大眾的取向仍偏向「二分法」，即是親中派的國民黨以及對中強硬的民進黨。而在這民主化的30年以來，民眾對於政治對立也感到疲憊，報導認為，如今親中或反中都難以左右民意，無黨派選民逐漸增加，已經佔了總體選民的4至5成，而這也成為明年總統選舉的關鍵，更是中國的切入點。
報導以2022年5月，一名37歲的尹垣程與中國配偶劉慧在「帝吧中央集團軍」等臉書社團，發布多篇疫情謠言的事件為例，指出在過去5年以來，就已經出現支持中國立場的輿論操作，甚至在2022年11月的地方大選之前，有許多民進黨支持者群組收到匿名人物詢問「能不能買帳號」，以此接管聊天群組，報導表示，這是為了「潛入群組中，試圖誘導選舉投票」。
報導引述台灣大學教授洪貞玲說法，「現在台灣有許多人作為中國『代理人』，串通一器操作輿論的狀況層出不窮。」而社會輿論也加強了政府監管的難度，洪貞玲進一步表示，政府在去年夏天提出要加強監管出現在社群軟體中的假消息，「隨即遭到猛烈反對」。
事實上，這已經不是第一次國際媒體指出，中國透過輿論操作、假消息來干預台灣。《華盛頓郵報》曾在2020年報導指出，中國在台灣散播假消息的嚴重程度，遠大於俄羅斯對2016年美國大選的干預。當時報導表示，中國近年加大在台灣散播假訊息的規模，這樣做的目的不僅是要阻止現任台灣總統蔡英文連任，也是為了煽動社會分裂和政治混亂，從而破壞台灣民主體制。而假訊息傳播的主要溫床便是社群媒體臉書（Facebook）與通訊軟體Line。
而台灣也並非中國唯一目標，近來加拿大就傳出，2019年當選保守黨國會議員的趙錦榮因公開為香港民主、台灣主權、維吾爾和西藏人遭迫害等議題發聲，而成為中國的眼中釘。他也在2021年大選中，被中國微信圈的虛假信息鎖定，稱他是反華分子，也因此成為了他落選的原因之一。
美國國務院全球參與中心（Global Engagement Center）特使魯賓（James Rubin）表示，中國斥資數十億美元在全球散布有害的虛假資訊，指出「這個井已經被中國和俄國的假資訊毒害－裡頭有毒。」