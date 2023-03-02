產後頻尿漏尿，這尷尬的瞬間只有生過孩子才懂....

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專注在治療女性私密處領域的台灣婦產專科醫師同時也是台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會醫師陳茂俊指出，無論是先天私密處肌肉彈性不佳或後天陰道老化，甚至孕期胎兒重量壓迫或產程時間過久使女性盆底肌群受到相當程度的損傷，都會造成盆底肌功能障礙。
盆底肌功能障礙盆底肌與筋膜層像是一張大網，網固住尿道、陰道、膀胱、子宮以及直腸等器官位置，保持體內正常運轉與陰道緊實程度。盆底肌彈性疲乏或筋膜層斷裂時，器官位移會出現陰道鬆弛、頻尿漏尿問題、腰酸背痛、盆腔下墜感、便祕、排便不順、直腸膨出等盆底肌功能障礙，影響日常生活。
輕度陰道鬆弛│盆底肌損傷非常輕微的陰道鬆弛其實盆底肌群是完整的，可做簡易凱格爾運動適當鍛鍊盆底肌群保養陰道彈性。目前也有許多通過衛福部驗證針對輕症的雷射或電波儀器，藉由刺激周邊膠原蛋白再生，活化細胞皮下表層，療程次數依客製進行約一年，平均治療需6~8次以上。
中度與重度陰道鬆弛│盆底肌損傷透過簡易凱格爾運動訓練或採用儀器治療範圍有限，無法促使陰道產生足夠力量將脫垂的子宮膀胱與直腸等器官頂推復位，原則上無法改善中重度陰道鬆弛患者的困擾，中度以上陰道鬆弛患者的盆底肌有一定程度損傷或筋膜層斷裂，所以他們除了有明顯陰道鬆弛彈性疲乏感之外會伴隨「盆底肌功能障礙」出現，如直腸膨出造成排便解不乾淨便秘問題、子宮下墜壓迫陰道鬆弛性事不暢、膀胱脫垂頻尿漏尿等造成私密處異味搔癢感染等婦科病症，常見許多患者於求診時苦訴尿味異味影響人際關係或夫妻親密品質降低而打擊自信。台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會醫師陳茂俊建議中度以上盆底肌損傷應透過「經陰道盆底肌重建手術」將器官復位、恢復尿道支撐力，改善子宮下墜、膀胱與直腸脫垂、陰道鬆弛造成各種不適症等，待盆底肌健全恢復後，再採用運動鍛鍊或合法儀器訓練盆肌，這樣先專業後訓練的療程，總是使求診患者滿意回家。
頻尿漏尿是一種疾病 需要治療台灣盆底肌功能障礙疾病患者不少，婦產專科醫師陳茂俊指出高發群為產後女性與中年婦女，但由於私密處問題總是難以啟口加上觀念保守等因素，婦科反覆感染與尿失禁問題嚴重的女性就診率遲遲無法提高。於此，我們還是要以私密問題不私密的健康幸福理念，讓每位面臨頻尿漏尿困擾女性了解:這是一種疾病，需要治療。
先專業後訓練盆底肌支持組織缺陷造成的損傷性疾病患者，不正視治療盆腔器官脫垂鬆弛與慢性骨盆腔炎時，長期性功能障礙與慢性失禁問題等不適症將會越來越明顯。所以台灣婦產科醫師同時也是台灣婦女泌尿暨骨盆醫學會醫師陳茂俊強調先專業後訓練的重要性。先透過專業私密處重建手術完善盆底肌，舒緩備感困擾的婦女病，再採用運動鍛鍊或雷射電波療程訓練肌力維持彈性才是正解。
最後，陳茂俊醫師提醒，不論選擇哪種方式都要親自與醫師諮詢及討論，才能在術後達到最舒適理想的狀態。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56918
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