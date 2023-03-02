傳《全動法》暫緩推動 曾銘宗質疑「帶風向」：未必是真
國防部推動《全民防衛動員準備法》修法引發議論，外傳黨政高層在會商後決定暫緩修法。對此，立法院國民黨團總召曾銘宗今（2）日受訪則直言，未必是真的，他質疑可能是「帶風向、放風向。」
記者翁子竣／台北報導
國防部在國安會指導下，日前預告擬修正《全民防衛動員準備法》。其中，增訂戰時政府可對新聞、出版業、網路平台實施管制，並針對16歲以上在學學生，規劃造冊加入災防工作等勤務。消息一出，迅速引發輿論炸鍋，除國民黨立委紛出面喊擋，就連民進黨立委也質疑，國防部並未做好事前溝通。
在各界批評聲浪下，外傳黨政高層昨會商後，敲定將暫緩推動修法。曾銘宗今受訪強調，《全動法》引發重大爭議，包括16歲以上學生造冊送國防部，屆時是否變成「娃娃兵」？全民都很關注，更引發家長恐慌，另準備階段管制媒體，違反言論、新聞自由，有違憲之虞，假設要修法，這兩個部分一定要拿掉。
曾銘宗更直言，雖初步傳出有可能暫停，「但我的理解未必是真的，可能是在帶風向、放風向。」
針對傳《全動法》修法暫緩，國防部稍早則說明，目前仍屬預告期間，續蒐整意見後，尚須跨部會協調獲共識，再依法制作業程序辦理；本次修法係為完備動員法制，確保國家安全所啟動的修法程序，修法並無時間表。