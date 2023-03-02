趙少康批「最該中立」法務部長都到南投輔選 法務部駁斥
南投立委補選將於4日登場，然而，中廣董事長趙少康卻發文批評，最應該中立的法務部長蔡清祥都到南投為民進黨輔選、放著大案不查。法務部今（2）日澄清表示，到南投是為了鼓勵檢調強力打擊賄選，從未參與任何有關選舉的政治活動，輔選一事絕非事實。
記者潘千詩／台北報導
因有媒體引述趙少康1日在臉書的發文，指「這次南投立委補選，被視為2024總統大選的前哨戰，也是賴清德當主席後的第一戰，不只副總統親征，陳建仁、鄭文燦、陳吉仲都來了，連最應該中立的法務部長都到南投為民進黨候選人輔選，放著陳宗彥接受性招待喬事、台南88槍真相這麼多大案子不查，法務部長竟然有空到南投站台，到底想要嚇唬誰？完全是民進黨的選舉奧步。」等內容，法務部特別澄清相關質疑。
法務部表示，蔡日前為慰勉南投檢調人員犧牲二二八連假，堅守崗位，全力投入查察賄選辛勞，於2月27日專程南下，率同台中高分檢署檢察長張清雲及調查局長王俊力，前往南投地檢署、南投縣調查站加油打氣，並致贈水果表達感謝，蔡也鼓勵同仁繼續保持高昂士氣，秉持客觀公正之立場，強力打擊賄選等妨害選舉不法，以達公平選舉，確保乾淨選風；某些報導引述他人無端揣測、影射輔選，與事實全然不符。