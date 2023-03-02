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未成年女偶像4年被侵犯200次！老闆威脅：不聽話就沒C位

▲星野友志爆出4年來侵犯女團未成年團員，次數高達200次。（圖／TBS NEWS DIG Powered by JNN）
▲星野友志爆出4年來侵犯女團未成年團員，次數高達200次。（圖／TBS NEWS DIG Powered by JNN）

記者陳雅蘭/綜合報導

日本某娛樂公司37歲老闆星野友志，爆出向旗下女團未成年少女伸狼爪，他甚至威脅受害者「不聽話就沒有C位（團體中心位置）」，該女為了登上舞台，乖乖忍受星野友志欺凌，4年內被性侵超過200次。

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▲星野友志無恥狼行全曝光。（圖／翻攝sponichi）
▲星野友志無恥狼行全曝光。（圖／翻攝sponichi）
星野友志爆出2020年10月、2022年5月時，涉嫌性侵親自企劃的女團成員，根據警方表示，星野以「給妳當團中C位」為由誘惑，安置該女乖乖住在位於千代田區的名下公寓，星野友志更說「不聽話就會失去舞台跟C位」，受害者不得已只好服從；警方也因這兩次的性侵發現，2018年6月至2020年期間，在該女15歲時，星野友志就對她伸過狼爪，總計這4年期間侵犯約200次，星野友志最後依違反兒童福祉法嫌疑遭逮捕。

根據日媒報導，該女2017年加入團體，但2018年被踢出，星野友志當時就威脅「親我，就讓妳回來」，食髓知味後變本加厲；據調查人員表示，該團曾在關東地區進行寫真拍攝時，只有被害者受到「特殊待遇」，包含被帶去度假村；只是該女隱忍多年，不想再被當洩慾工具，決定揭發老闆惡行。

對於指控，星野友志被偵訊審問時，僅承認部分嫌疑，表示：「我先和我的律師談談再說。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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