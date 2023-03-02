未成年女偶像4年被侵犯200次！老闆威脅：不聽話就沒C位
日本某娛樂公司37歲老闆星野友志，爆出向旗下女團未成年少女伸狼爪，他甚至威脅受害者「不聽話就沒有C位（團體中心位置）」，該女為了登上舞台，乖乖忍受星野友志欺凌，4年內被性侵超過200次。
記者陳雅蘭/綜合報導
星野友志爆出2020年10月、2022年5月時，涉嫌性侵親自企劃的女團成員，根據警方表示，星野以「給妳當團中C位」為由誘惑，安置該女乖乖住在位於千代田區的名下公寓，星野友志更說「不聽話就會失去舞台跟C位」，受害者不得已只好服從；警方也因這兩次的性侵發現，2018年6月至2020年期間，在該女15歲時，星野友志就對她伸過狼爪，總計這4年期間侵犯約200次，星野友志最後依違反兒童福祉法嫌疑遭逮捕。
根據日媒報導，該女2017年加入團體，但2018年被踢出，星野友志當時就威脅「親我，就讓妳回來」，食髓知味後變本加厲；據調查人員表示，該團曾在關東地區進行寫真拍攝時，只有被害者受到「特殊待遇」，包含被帶去度假村；只是該女隱忍多年，不想再被當洩慾工具，決定揭發老闆惡行。
對於指控，星野友志被偵訊審問時，僅承認部分嫌疑，表示：「我先和我的律師談談再說。」
※【NOWnews 今日新聞
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