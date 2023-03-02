接見加拿大駐台大使　蔡英文感謝支持台灣、盼強化合作

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蔡英文提到，這幾年來，台灣和加拿大在各領域持續深化合作。尤其是上個月，雙方共同宣布台加「投資促進及保障協議」（FIPA）啟動正式談判，這顯示彼此的夥伴關係，正在穩定向前邁進。
蔡英文指出，台灣和加拿大在經濟領域具有高度互補性。目前，台灣正積極爭取加入CPTPP，期待加拿大能夠支持台灣加入CPTPP，共同創造更多的繁榮。她也藉此機會感謝加拿大政府堅定支持台灣的國際參與，包括在世界衛生大會（WHA）以及國際民航組織（ICAO）等國際場域為台灣發聲。
蔡英文提到，她看到加拿大在「印太戰略」中所宣示的新政策方向，展現出對台海和平穩定的重視，也提及將持續加強跟台灣的夥伴關係，她要再次感謝加拿大政府對台灣的重視和支持。
蔡英文表示，台灣願意貢獻心力，與加拿大及所有理念相近的夥伴，共同維護印太地區的安全、穩定和繁榮。相信未來在倪傑民的協助下，台灣和加拿大的合作層面，可以更深更廣，「我們一起努力，創造更豐碩的合作成果」。
隨後，倪傑民致詞時表示，台灣與加拿大間穩固關係是基於雙方擁有的共同價值，包括對民主治理、人權、性別平等和包容、以規則為基礎的國際秩序，還有國內法治的承諾。
倪傑民認為，誠如蔡英文所言，兩國經濟高度互補為雙方帶來巨大利益，也能創造更多共同利益。加拿大很期待進一步強化台加之間經貿及商務夥伴關係，特別在強化供應鏈安全方面，希望能做到淨零碳排、綠能，以及數位化。
倪傑民說，加拿大也非常期待強化兩國人民關係，這也是雙邊關係的重要基礎，作法包括加強文化交流、教育交流、國會外交，以及原住民族間更深入的接觸與交流等。
倪傑民表示，蔡英文剛剛提到，加拿大近期發布了新版印太戰略，這為加國提供了政策框架和戰略方向，以利與台灣進一步交往，加深雙方寶貴的關係。
最後，倪傑民再次感謝蔡英文歡迎他履新，有機會跟榮幸能代表加拿大政府來到台灣。訪賓一行由外交部長吳釗燮陪同，前來總統府與蔡英文會面，總統府秘書長林佳龍也在座。