綠猛攻豪宅爭議 林明溱動怒：有問題自己查、不要找麻煩
南投立委補選，綠營猛攻林明溱豪宅問題，林明溱天天被迫回應，今忍不住動了火氣，要蔡培慧「有問題自己到地政事務所去查，不要一直找我的麻煩」。國民黨文傳會副主委林家興表示，林家房產是購入土地後自建，因此建物部份沒實價登錄。至於卓冠廷爆料在網路查不到建物測量圖，縣府內部人員透露確有留存，不清楚為何查不到。
記者顏幸如／南投報導
南投立委補選投票在即，民進黨新北市議員卓冠廷今（2）日在臉書表示，自己查林明溱豪宅所在的「白金漢特區」建案地政資料、17間豪華別墅僅林明溱兩位兒子起造、與黑龍江建設江董可能有關的6間房子「都沒有建物測量圖」！他質疑連台中顏家莊園都公開的建物測量圖，為何南投林家豪宅卻查不到？若沒建物測量圖，上千萬房貸是怎麼申請下來的？
民進黨蔡培慧陣營下午開記者會批評「票投林明溱、豪宅送兒孫」的競選布條，被選委會判定違法強拆。南投立委補選投票在即，民進黨的攻勢全衝著林明溱的豪宅而來。
林明溱上午在集集掃街前，被媒體問到兒子的土地和建物，實價登錄疑似沒確實，忍不住上火說：「一直提這個問題，我請她有問題，自己到地政事務所去查就好了好不好，你有問題自己去查，不要一直找我的麻煩。」不滿對手一直抹黑他，強調如果對房子有意見，大可提出檢舉，自己也會配合權責機關調查。
林家興則幫忙解釋，指依照當時法規，有買賣交易才需要做實價登錄，林家購入土地時有實價登錄，但購地後自建，建物就沒有實價登錄，而非登錄不實。
南投縣府回應表示，經查位在文化路巷內的土地，自1956年都市計畫發布實施以來就是住宅區，相關建物也都有圖資可查，歡迎媒體來縣府查詢。縣府地政處人員透露，地政單位確實留有林明溱豪宅的建物測量圖，不清楚為何有人查不到。