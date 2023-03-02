海上豪宅！Lexus遊艇LY650在台售價曝光 1.2億元當船長
Lexus一直都是Toyota集團中「頂級」的代表詞，它不只製車也造船，Lexus已發表的首艘豪華遊艇LY650奢華程度令人驚豔。有網友透露，Lexus豪華遊艇LY650「目前業務報價1.2億入門款（時價）」。
記者徐銘穗/綜合報導
據了解，Lexus LY650船體結構大量採用CFRP碳纖維強化塑料以及GFRP玻璃纖維強化塑料，故展現出輕量化但卻高強度的船體，船體總長19.94公尺，寬5.76公尺。Lexus LY650動力則搭載了兩具Volvo Penta IPS引擎，每一具可提供1050/1200/350hp輸出的組合，油箱容量4012公升，水箱容量852公升。
網友在PTT上分享「看Lexus網站最貴的要1.2億台幣」，指出「Lexus LY 650目前業務報價1.2億入門款（時價）」，並點評說：「我是不建議啦！長度太短，需要自己駕駛，自駕就太累了，而且一定比Altis還晃。」
對此，網友留言回應：「1.2億…有夠屌！」、「有錢人的玩具啊！」、「船真不是一般人玩得起的，維護、保養都超貴，開一次就噴超多錢！」也有網友虧說：「Toyota 船車的地位要動搖了。」
Lexus LY650不僅外觀超美，內裝也極盡奢華，除了訂製傢俱、沙發等，船尾還設置了一個廚房與酒吧，內艙則擁有3間附衛浴的高級私人臥室。音響採用客製化的Mark Levinson環繞音響系統，為了因應自動化浪潮，LY650也可以使用手機App遠端監控船隻，並且可以遙控空調及照明系統。