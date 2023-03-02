女大生遭親叔叔「榮譽處決」！竟只因不肯嫁巴基斯坦堂哥
在英國里茲貝克特大學（Leeds Beckett University）就讀的20歲女子貝格姆（Somaiya Begum），她來自巴基斯坦，與祖母同住，去（2022）年貝格姆遭殺害後，屍體被裹在毛毯中棄屍荒地，震驚當地社區。而法庭調查發現，殺害貝格姆的竟疑似是她的親叔叔，而行兇動機則是因為貝格姆拒絕嫁給巴基斯坦籍的堂哥。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，貝格姆的叔叔可汗(Mohammed Taroos Khan) ，於去年6月25日在家中殺害了貝格姆，隨後用毛毯將屍體裹上，像丟棄大型垃圾般丟到離住家1.6公里外的荒廢空地。
而這起兇殺案，起因竟然是貝格姆的父親要她嫁給來自巴基斯坦的堂哥，貝格姆不從，於是向法院申請保護令，搬到賓尼街祖母的家中，與另一位叔叔同住。
貝格姆的家庭成員對於這樁婚姻的看法各有不同，可以說對於傳統文化與宗教義務的觀點，在這個家庭中出現斷層。而這最終造成了可汗闖入貝格姆的住家中，進行所謂的「榮譽處決」，雖然整個行兇過程中沒有什麼算得上光榮，貝格姆遭到一根11厘米銳器刺穿，遭丟棄的屍體被發現時已經腐爛，無法確定致命傷為何。
監視器明確拍下可汗將貝格姆屍體棄置荒地的畫面，不過可汗的辯護律師否認可汗殺害自己親姪女，強調可汗只是被叫喚到家中協助處理屍體，並非兇手。辯護律師承認可汗行為可能觸犯妨害司法，但聲稱可汗絕對不是真正下手殺害貝格姆的人。目前審判仍在當地法院進行中，預計將會持續3週。（編輯：倪浩軒）