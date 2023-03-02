重申無意參選正副總統 盧秀燕：團結有我、成功不必在我
台中市長盧秀燕昨接受媒體人黃暐瀚專訪，強調沒參選正副總統的打算，希望3位泛藍人選維持胸襟與風範，由國民黨在春暖花開之後產生候選人。今她北上參加行政院會，被問及若徵召是否願出戰？再度強調「成功不必在我、但團結一定有我」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕昨接受網路節目「下班瀚你聊」專訪，對於國民黨總統候選人遲未定案、支持者感到焦慮一事，表示幾年前連人選都找不到，所以才有換柱風波，「今天國民黨起來了、有不錯的人選，我們應該高興」。她強調如今泛藍人才濟濟，現在的國民黨已非以前的國民黨，檯面上政治人物經過各種淬煉，支持者不要輕忽國民黨脫胎換骨的力量。
被問到侯友宜、朱立倫、郭台銘3人她支持誰，盧秀燕表示目前都沒正式表態，自己無法評論，但最大目的是要贏、贏得漂亮，因此策略要靈活，找出能贏、最強的人。相信參選者會進行君子之爭、其他支持者在過程中更要冷靜善意。
盧秀燕今（2）日上午到行政院參加院會，會後媒體追問，若是國民黨徵召她選副手，是否會考慮？她回答「成功不必在我、但團結一定有我」，國民黨和非綠聯盟裡有滿多不錯人選，比她更有意願承擔，希望化繁為簡，自己也會給予祝福，盡力在初選前後協助團結，這工作對她來說更有意義。
對於侯友宜若參選，是否被會攻擊「落跑」，她以王鴻薇選上立委為例，強調選民只會投給他認為最適合的國家領導人、不會在乎所謂落跑話題。至於泛藍人選定案的時間，她認為不要太慢也不必操之過急，應該在順利團結的前提下產生，春暖花開以後的4、5、6月，應該較適當。