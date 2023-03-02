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熟女確診突發性耳聾　中西醫齊治療獲改善

熟女確診突發性耳聾　中西醫齊治療獲改善
熟女確診突發性耳聾　中西醫齊治療獲改善

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】35歲的OL小惠從事客服工作，半年前開始在與客戶電話聯繫時，發現自己常聽不清楚電話內容，還合併耳鳴頭暈等症狀，原以為是工作過於勞累，但休息也不見改善，因此至醫院進行一系列的檢查，結果發現自己罹患「突發性耳聾」，導致聽力竟下降三成。由於找不出確切病因，小惠除了服用耳鼻喉科藥物外，也參考醫師建議至中醫門診進行「中西醫整合治療」，希望能早日痊癒。

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談到「突發性耳聾」　九成不知病因

臺中醫院中醫師鄭惟仁表示，「突發性耳聾」的定義是三天內，純音聽力檢查發現3個鄰近音頻，出現超過30分貝的感音性聽力損失。由於有九成患者都找不出確切病因，因此又被稱為「不明原因的突發性感音神經型聽損」。「它的病因仍不完全清楚，目前認為可能與病毒感染導致局部的神經損傷有關。」而在西醫的治療上，常規的治療方式是使用類固醇、血管擴張劑等藥物，或搭配高壓氧治療，讓症狀逐漸改善。

鄭惟仁醫師解釋，一般人若突然出現聽力下降時，大多會很恐慌，但他建議患者毋須太過擔心。「突發性耳聾的預後大多良好，半數以上的患者症狀均能夠逐漸改善，但若年齡較大、合併眩暈症狀、聽力喪失嚴重者，恢復情形就比較不一定。」不過他認為，若能及早接受專業的治療，恢復的情形也會比較好，所以他呼籲患者千萬不要拖延就醫時機。

中西整合治療　聽力明顯恢復

中醫在處理突發性耳聾時，多以「針灸」為主，一般會選用耳部周邊的穴位來做針刺，如耳門、率谷、風池、下關等，也常會搭配上下肢的穴位來選用；鄭惟仁醫師解釋，針灸具有行氣活血與抗發炎的作用，能夠改善內耳的血液循環與炎性反應，藉此來達到改善聽力的目的。當然針灸最常見的副作用，就是患者會覺得針刺時有點痛痛的，或是針具沒有消毒好，導致局部感染。

鄭惟仁醫師表示，像患者小惠除了原本的藥物治療外，也開始每周兩次的針灸治療，在中西醫雙管齊下治療後，近三個月以來，聽力逐漸恢復，耳鳴的次數也明顯減少，患者也向他表示，雖然還沒有完全痊癒，不過看著症狀改善，也就比較不會擔憂害怕，讓她安心了不少。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56912

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