北市人口成長幅度不如預期？三月初達250萬確定跳票

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陳永德強調，四月推出生育獎勵金補助是獨步全國的，因此預期可以對周邊城市達到「磁吸效應」，而未來在結合社會局、教育局的相關福利政策，讓外縣市民眾不是生完孩子、領完補助後又將戶籍遷回原處，而是真正吸引民眾長居長留在台北市。
至於針對人口數突破250萬後，能夠恢復三名副市長、副秘書長的編制，陳永德也強調，只要人口數一達標，就會立即行文給內政部，讓內政部可以進行裁示，由於台北市身為首都，相關業務量相當龐大，也希望屆時內政部能夠予以同意，讓北市府能有更多人手及時處理市政。
針對人口數問題，國民黨台北市議員游淑慧則表示，人口問題不能只是單線思考，「不只是鼓勵生孩子，可以鼓勵更多年輕人移入台北。」游淑慧說，應該要優先改善生育、養育、教育環境，以及居住、就業環境，才能促使外縣市年輕人口移入台北，不要只是單一單線的政策推動。
民進黨議員洪婉臻則質疑，蔣萬安在選前承諾人口數要突破250萬，又說要成立人口對策辦公室，如今不僅人口數未達標，連對策辦公室也沒看到。「單純灑幣是無法完全解決問題的，而且這些預算到底要從哪來？」洪婉臻說，蔣萬安在競選市長期間誇口各項補助措施，其實很多家長都還在觀望，應該要讓家長有感，而不是到現在還不知道。
民眾黨議員黃瀞瑩則說，市民已經聽膩了蔣市長一貫的罐頭式發言與回應，長遠來看，城市如何更有生機與活力，重點還是要留住年輕人，並讓年輕人敢婚樂養。黃瀞瑩強調，現在應該持續推動青年、住宅等政策，包括興建社宅、持續推動包租代管等，也期盼蔣市長能著手解決「租屋黑市」的問題，這才是真正具體且有效的解決方式。