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北市人口成長幅度不如預期？三月初達250萬確定跳票

▲針對北市人口數未如預期於三月突破250萬，北市民政局長陳永德2日表示，接下來北市府生育補助相關政策上路後，將會對周圍縣市造成磁吸效應，預計三月底至四月初時能夠達標。（圖／記者丁上程攝，2023.03.02）
▲針對北市人口數未如預期於三月突破250萬，北市民政局長陳永德2日表示，接下來北市府生育補助相關政策上路後，將會對周圍縣市造成磁吸效應，預計三月底至四月初時能夠達標。（圖／記者丁上程攝，2023.03.02）

記者丁上程／台北報導

台北市人口數於2022年跌破250萬大關，不僅讓北市府副市長及副秘書長編制各少一人外，松山信義區議員也少一席。而在台北市長蔣萬安上任後，不只一次喊出3月前人口將回升至250萬人，不過截至2月28日止，北市人口數仍只有249萬人出頭。對此蔣萬安今（2）日上午受訪時表示，接下來會推出一系列人口相關政策，進而讓更多人才來到台北，也讓台北人願意留在台北。

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根據北市民政局統計，截至2月28日止，台北市的人口數為249萬113人，距離250萬人口仍有約1萬的差距。民政局長陳永德今日下午受訪時，表示由於過年期間戶政事務所沒有開門，可能是影響人口數上升的原因之一。而由於現階段相關有助於人口增長的政策尚未公布，接下來在四月將會推出生育補助，「250萬人口數一定會達標，民政局方面力拚三月底、四月初達成。」

陳永德強調，四月推出生育獎勵金補助是獨步全國的，因此預期可以對周邊城市達到「磁吸效應」，而未來在結合社會局、教育局的相關福利政策，讓外縣市民眾不是生完孩子、領完補助後又將戶籍遷回原處，而是真正吸引民眾長居長留在台北市。

至於針對人口數突破250萬後，能夠恢復三名副市長、副秘書長的編制，陳永德也強調，只要人口數一達標，就會立即行文給內政部，讓內政部可以進行裁示，由於台北市身為首都，相關業務量相當龐大，也希望屆時內政部能夠予以同意，讓北市府能有更多人手及時處理市政。

針對人口數問題，國民黨台北市議員游淑慧則表示，人口問題不能只是單線思考，「不只是鼓勵生孩子，可以鼓勵更多年輕人移入台北。」游淑慧說，應該要優先改善生育、養育、教育環境，以及居住、就業環境，才能促使外縣市年輕人口移入台北，不要只是單一單線的政策推動。

民進黨議員洪婉臻則質疑，蔣萬安在選前承諾人口數要突破250萬，又說要成立人口對策辦公室，如今不僅人口數未達標，連對策辦公室也沒看到。「單純灑幣是無法完全解決問題的，而且這些預算到底要從哪來？」洪婉臻說，蔣萬安在競選市長期間誇口各項補助措施，其實很多家長都還在觀望，應該要讓家長有感，而不是到現在還不知道。

民眾黨議員黃瀞瑩則說，市民已經聽膩了蔣市長一貫的罐頭式發言與回應，長遠來看，城市如何更有生機與活力，重點還是要留住年輕人，並讓年輕人敢婚樂養。黃瀞瑩強調，現在應該持續推動青年、住宅等政策，包括興建社宅、持續推動包租代管等，也期盼蔣市長能著手解決「租屋黑市」的問題，這才是真正具體且有效的解決方式。

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