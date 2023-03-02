Garmin搶女性智慧錶市場！保留指針、敲一敲喚醒智慧模式
根據Garmin最新用戶數據調查指出，2020年至2022年間，主打健康監測錶款中，台灣女性用戶大幅成長了55%，為搶攻女性市場，Garmin vívomove敲敲系列於今(2)日在台推出新款vívomove Trend指針智慧腕錶，保留經典指針設計，同時結合全屏隱藏式觸控螢幕，輕敲錶面即可喚醒，讓不想要科技感太過強烈，同時又需要智慧錶功能的女性更能買單，售價9900元，即日起在台開賣。
記者周淑萍/綜合報導
Garmin亞洲區行銷與業務副總經理林孟垣表示:「vívomove系列為業界唯一結合經典指針與智慧錶技術的產品，自推出以來就深受市場歡迎，台灣2022年vívomove系列用戶就有66%成長。」搶在3/8婦女節推出的新錶款vívomove Trend指針智慧腕錶，全面升級為全屏顯示觸控螢幕，具備40mm錶徑，輕敲螢幕即可開啟智慧功能，支援Qi無線充電，智慧錶模式續航力約為4天，單純的手錶模式則可達5天。
同時手錶內建進階版全天候健康監測，能隨時監測心率、血氧、身體能量指數、睡眠分數、壓力指數、熱血時間、身體年齡、卡路里消耗、飲水追蹤，以及女性專屬月經週期、孕期追蹤功能。另有，多種室內外運動模式包含跑步、游泳、有氧運動、肌力訓練、自行車等熱門運動的紀錄。另有智慧通知提醒，抬起手腕即可看見訊息及來電通知，並內建Garmin Pay支援信用卡及悠遊卡支付。