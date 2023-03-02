南部水情告急！600天沒下大雨了 一圖看懂3縣市限水詳情
台灣南部已經近600天沒有大雨，降雨量創30年來新低紀錄，導致水情吃緊，嘉義、台南、高雄等地都有限水的情形發生，當中水情最嚴峻的台南市水情燈號為橙燈的「減量供水」，而目前綠燈「水情提醒」的高雄市，3/8起將轉為「減壓供水」的黃燈。
記者徐銘穗/綜合報導
經濟部水利署水情燈號資料顯示，嘉義縣目前的水情燈號為黃燈「減壓供水」，而其中仁義潭水庫蓄水量截自今(3/2)12時為772萬噸，蓄水量只有31.06%，已有部分出現見底情形。而嘉義2月累計雨量仍是0mm，目前由雲林每日支援10萬噸水救急。
台南市目前的水情燈號為橙燈「減量供水」，中央預估曾文、烏山頭水庫至今年5月底，尚餘8700萬噸以上，南化水庫則有650萬噸以上蓄水量，台南市政府也依現行規定加強節水力道，1日市政會議中也由水利局陳報相關抗旱整備作為。
而高雄市目前的水情燈號為綠燈「水情提醒」，但經濟部長王美花昨(3/1)首度召開旱災中央災害應變中心跨部會議，會中決議高雄地區水情燈號將自3/8起變更為「減壓供水」的黃燈，民生用水在晚上10點到隔天早上6點，將實施減壓供水；工業區跟產業園區也將實施自主節水7%。
經濟部強調，水利署會持續加強淨水場出水、區域調度、新增抗旱水井，讓南部在4月底前，每日可以新增13.6萬噸的水源，全力減少旱象的影響。