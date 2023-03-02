徐韜拍親密戲腹肌不藏了　陳璽安：害羞到原地爆炸

陳璽安、徐韜在BL劇《HIStory5-遇見未來的你》最新劇情中，兩人解開誤會和好如初，徐韜更在陳璽安家中發現自己在育幼院時寫的卡片，才知道多年來資助他、鼓勵他的大哥哥一直在身邊，他在海邊流淚告白：「你才是我的夢想，我要永遠和你在一起。」陳璽安也忍不住淚吻徐韜，讓這段「職場格差戀」有了完美結局。而兩人親密戲尺度激情，讓陳璽安直呼：「原地害羞到爆炸！」
記者羅凌筠/綜合報導
陳璽安透露當初排練時，為了想姿勢一度卡關，和徐韜為此排練很多次，笑說：「沒想到拍得這麼清楚，運鏡運得這麼慢！」徐韜也說：「沒想到這麼激情！」他透露，因為場次關係，那一整天都在拍吻戲和親密戲，讓他印象深刻，提到在海邊的告白戲，他也感性說，「他（陳璽安）幫助我很多，讓我可以完全投入角色，展露所有的情緒與情感。」陳璽安也滿懷感謝向徐韜說：「拍戲的對手真的很重要，我們一直以來都是彼此依靠討論，已經沒辦法想像跟其他人拍。」
張碩航、王肇緯這對CP大談跨時空命定戀愛，最新劇情中，張碩航得知無法再見到唯一的家人而聲淚俱下，向王肇緯怒喊：「為什麼連我最後的希望都破壞掉！」王肇緯則向張碩航深情表白：「你還有我，留下來，讓我好好照顧你。我愛你。」二人終於跨越時間空間的差距，決定走在一起，劇中撒糖撒好撒滿，還有裸身床咚的親密戲。
張碩航透露，當時為了多鏡位，拍了一個晚上，對拍攝成果很滿意，笑說：「真的很刺激，看完親密戲想再一次！」王肇緯則直說：「真的很害羞。」拍攝前他也特別做了伏地挺身，希望呈現完美體態，過程也因為很投入角色，一氣呵成，拍攝得相當順利。談到戲劇已播到最終回，二人不捨地說，拍戲每一個時刻都很開心，雙方都在壓力大、不安的時候彼此互相幫助，醞釀情緒時只要對方在身邊，情緒就會自然湧現。