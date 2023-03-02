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記取桃園爆管教訓　張善政向王美花提2訴求

▲經濟部長王美花今天與桃園市長張善政共同視察「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」。（圖／記者李春台攝，2023.03.02）
▲經濟部長王美花今天與桃園市長張善政共同視察「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」。（圖／記者李春台攝，2023.03.02）

記者李春台／桃園報導

今年一月桃園市龍潭區三坑抽水站發生自來水管爆管事件，造成33萬多用戶停水。經濟部長王美花今（2）日與桃園市長張善政共同視察「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」時，張善政直接向王美花提出，希望經濟部跟台水，對於桃園漏水爆管事情更加重視，並希望市政府和台水更緊密的配合。王美花也承諾將加速管線汰換並降低桃園的漏水率。

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張善政致詞時表示，很期待將來隨著這些水管的汰換，漏水率逐漸降低，爆管突發事件也隨之降低。對於爆管這件事，張善政指出，雖然不能夠預知，但如果把漏水管、老舊水管逐漸汰換的話，爆管的機率也會降低。張並強調，從工程的角度來講，一方面要能夠及時處理突發事件，二來要能夠超前部署，能夠盡量預知未來什麼地方會有問題、什麼地方會有需求，汰換老舊水管，就是可能問題最大的地方就早點換。


張善政表示，桃園是一個成長的都市，很多工業區還在陸續開發，所以市政府會期待有默契的與經濟部及台水來配合，在新開發區域這些佈建的管線也都能夠符合未來的需要，因為未來的業者居民愈來愈多，如果管線不夠，就常常造成水壓不夠、缺水的問題。張善政說，學工程的都很知道說要超前部署，這點相信台水可以充分掌握，市府這邊也會充分供應必要的資訊，讓台水把未來供水計畫能夠做好。

▲王美花允諾，經濟部期待與市府密切合作，推動相關的水利建設。（圖／記者李春台攝，2023.03.02）
▲王美花允諾，經濟部期待與市府密切合作，推動相關的水利建設。（圖／記者李春台攝，2023.03.02）
王美花則表示，很抱歉今年一月發生的三坑抽水站爆管事件，桃園市的人口及產業不斷成長，屬於高速經濟發展區，區域內多數台地地形需要加壓供水，更應強化管線避免漏水。王美花也允諾，經濟部期待與市府密切合作，推動相關的水利建設，同時也表示，之前蘇院長就非常重視漏水率的降低，桃園漏水率從原來的18%，到去年已經降到12%。對台灣來講，水的資源是相當珍貴的，所以降低漏水率其實也是把水留下來，經濟部後續會跟桃園市政府加緊合作，會一步一步往前做。

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