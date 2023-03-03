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口罩解禁掀連假醫美潮！皮膚科醫師推薦術後保養秘招

▲民眾想要透過雷射等手術尋求好膚質與形象加分，但術後的保養撇步，就顯得格外的重要了！（圖／FREEPIK）
▲民眾想要透過雷射等手術尋求好膚質與形象加分，但術後的保養撇步，就顯得格外的重要了！（圖／FREEPIK）

生活中心/綜合報導

隨著國內疫情趨緩，漸漸的口罩管制政策也在逐步放寬了，這段期間因為口罩，也造成了不少民眾有接觸性皮膚炎的困擾，解封後所謂的「口罩素顏術」也就不復存在了，也讓很多民眾紛紛湧入醫美診所，想要透過雷射等手術尋求好膚質與形象加分，但術後的保養撇步，就顯得格外的重要了！

長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠就分享，確實觀察到有越來越多的民眾開始想做醫美，不管是除斑、肉毒，還是皮秒雷射等，但醫師強調，不管是從事什麼樣的醫美治療，都要注意傷口的治療，其次是術後的防曬也相當重要，部分醫美療程都會出現反黑的狀況，尤其接下來五、六月，氣候又會越來越熱，千萬不能忽略防曬的重要性。

另外，還有一大重點就是術後的保養了，黃毓惠醫師提醒，術後的保養品挑選以保濕為主，可以選用含有優質玻尿酸的保養品，搭配鎖水修護成分效果產品，盡可能選用成分單純且不含刺激成分的產品，讓肌膚達到保濕，才能延長醫美效果。
 

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▲醫美術後的肌膚就像是枯竭的水庫般，非常需要補水，透過深層滲透肌膚，長效保濕鎖水，是術後與日常保養的好幫手。（圖／品牌提供）
▲醫美術後非常需要補充水分，透過保濕精華深層滲透肌膚，達到保濕鎖水的目的。（圖／品牌提供）
而市面上的保養品包羅萬象，不少皮膚科醫師推薦在術後選用含有優質玻尿酸成分的產品，因為玻尿酸的分子可以為肌膚抓住500至700倍的水分，像是蓓朵娜六重奏精華（6X玻尿酸彈潤緊緻精華），蓓朵娜研發團隊運用科技突破玻尿酸極限，將玻尿酸突破到第六重。第一重、第二重在肌膚表層能夠防止肌膚的水分散失；第三重、第四重、第五重，能深層滲透肌膚，提供長效保濕鎖水，並增加緊實彈性；突破科技的第六重，可以深入肌膚底層，促進玻尿酸生成。成分單純只有玻尿酸，只有最純粹的成分才能減緩醫美術後敏感發生。醫美術後的肌膚就像是枯竭的水庫般，非常需要補水，透過深層滲透肌膚，長效保濕鎖水，是術後與日常保養的好幫手。

▲近年也有不少民眾盛行以油養膚的新風潮，精華油能替肌膚快速補充養分。（圖／品牌提供）
▲近年也有不少民眾盛行以油養膚的新風潮，精華油能替肌膚快速補充養分。（圖／品牌提供）
另外，針對表面術後受損的肌膚，近年也有不少民眾盛行以油養膚的新風潮，精華油能替肌膚快速補充養分，用脂質鎖住肌膚水分，讓保濕修護效果發揮極致，其中蓓朵娜法國女人油（平衡時空精華油）運用高科技萃取出小分子精華油，內含珍貴海茴香及北大西洋翅藻萃取，具有修護肌膚效果，提升肌膚保護力、調理細紋，成分單純不刺激，也是不少人術後的保養品選擇。

醫美術後肌膚特別脆弱，保養品的選擇上，建議慎選成分簡單純粹的產品，人家總說沒有醜女人，只有懶女人，但其實保養不分男女老少，想要脫離無罩人生，又不想被肌膚問題所困擾，除了透過醫美加分之外，日常的保養更是基本功，不要花了大把鈔票做了醫美手術，卻沒有好好維持肌膚狀態，選對保養產品才能保持肌膚的緊致與保濕效果，迎向美麗的「無罩人生」。



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