口罩解禁掀連假醫美潮！皮膚科醫師推薦術後保養秘招

長庚醫院皮膚科醫師黃毓惠就分享，確實觀察到有越來越多的民眾開始想做醫美，不管是除斑、肉毒，還是皮秒雷射等，但醫師強調，不管是從事什麼樣的醫美治療，都要注意傷口的治療，其次是術後的防曬也相當重要，部分醫美療程都會出現反黑的狀況，尤其接下來五、六月，氣候又會越來越熱，千萬不能忽略防曬的重要性。
另外，還有一大重點就是術後的保養了，黃毓惠醫師提醒，術後的保養品挑選以保濕為主，可以選用含有優質玻尿酸的保養品，搭配鎖水修護成分效果產品，盡可能選用成分單純且不含刺激成分的產品，讓肌膚達到保濕，才能延長醫美效果。
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另外，針對表面術後受損的肌膚，近年也有不少民眾盛行以油養膚的新風潮，精華油能替肌膚快速補充養分，用脂質鎖住肌膚水分，讓保濕修護效果發揮極致，其中蓓朵娜法國女人油（平衡時空精華油）運用高科技萃取出小分子精華油，內含珍貴海茴香及北大西洋翅藻萃取，具有修護肌膚效果，提升肌膚保護力、調理細紋，成分單純不刺激，也是不少人術後的保養品選擇。
醫美術後肌膚特別脆弱，保養品的選擇上，建議慎選成分簡單純粹的產品，人家總說沒有醜女人，只有懶女人，但其實保養不分男女老少，想要脫離無罩人生，又不想被肌膚問題所困擾，除了透過醫美加分之外，日常的保養更是基本功，不要花了大把鈔票做了醫美手術，卻沒有好好維持肌膚狀態，選對保養產品才能保持肌膚的緊致與保濕效果，迎向美麗的「無罩人生」。