林萱瑜突曬泳裝辣照！未婚夫「1動作」甜洩主權：是我的
31歲女星林萱瑜日前宣布被交往2年多的男星Junior（韓宜邦）套牢求婚成功，廣受外界祝福，同時也趁著這趟帛琉求婚之旅，享受彼此的約會時光，昨（1）日林萱瑜就分享一張「未婚夫視角」的泳裝照，結果短短1句話就把粉絲們通通閃瞎。
記者詹鎰睿/綜合報導
林萱瑜在IG貼文寫下：「你們心在連假，我的心在帛琉回～～不～～來～～」只見甜美的林萱瑜難得穿上泳裝，展現深藏不露的美妙身材，似乎正對著鏡頭後的未婚夫Junior微笑放電。
此外，林萱瑜還不忘在文末放閃，「他說以後得標上，Photo by Junior。」顯現小倆口的甜蜜互動，也間接替男方宣示主權，讓粉絲們招架不住，直呼：「有愛的視角更美」、「心碎了三天還沒恢復」、「太閃了」、「拍得好好看喔！」更有人形容，「好像有村架純」。
現年42歲的Junior與31歲的林萱瑜，因拍攝八點檔戲劇《天之嬌女》譜出戀情，直到Junior生日前夕（2/24）才在帛琉向林萱瑜求婚成功，求婚影片更出動庹宗康、楊祐寧、曾智希、曾莞婷等好友錄製，而在Junior掏出鑽戒下跪那一刻，林萱瑜淚流滿面投入他的懷抱，最終在同行友人的見證下幸福擁吻。