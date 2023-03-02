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不是青春痘！新冠期間中斷抗愛滋用藥 患者黴菌感染臉上冒皮疹

▲ （圖／今健康）
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今健康

文／今健康　洪素卿

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也是新冠受害者！？一名四十四歲HIV感染者，在新冠疫情期間因為滯留海外、中斷抗病毒藥物治療長達兩年。直到因咳嗽、發燒、喘赴急診就醫，檢查發現並非感染新冠肺炎，而是愛滋病發、全身多處黴菌感染。

醫師指出，患者從皮膚、口腔到肺部，全身多處遭到黴菌感染。經使用抗黴菌治療、並恢復ART口服抗病毒藥物後，疾病獲得控制。

台大醫院感染科主治醫師劉旺達指出，男子到醫院急診前，曾前往診所就醫，當時醫師診斷為一般上呼吸道感染、扁桃腺發炎，給了抗生素以及症狀治療藥物。不過，男子服藥後，咳嗽、喘等症狀並未改善，又過了一段時間後，臉上以及身體軀幹多處出現不會癢的疹子，因此到急診就醫。

由於患者到急診時同時併有發燒症狀，加上當時處於台灣疫情相對高峰，第一時間懷疑是否為新冠肺炎，馬上進入隔離治療。

經檢視男子病史發現，患者十七年前感染HIV，這些年在中國大陸工作、疫情期間中斷抗病毒藥物治療已經兩年。

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檢驗顯示，患者血中病毒量非常高、免疫細胞球CD4數量非常低、不到50。口腔有鵝口瘡、多處潰瘍。「臉上的疹子很特別，皮疹中間有凹陷。」此外，頸部可以摸到明顯的淋巴結，影像檢查顯示，除了雙側頸部淋巴結腫大，摸不到的地方像是腹部、鼠蹊部等，全身多處淋巴結都腫大。

劉旺達醫師指出，在免疫很差的HIV患者全身看到多處淋巴結腫大，除了可能是發炎、感染之外，更可能是淋巴癌、甚至卡斯爾曼氏病（Castleman disease）…等。要懷疑的疾病很多、甚至多重病原感染。而該案例最後檢驗結果出爐，確定感染「馬爾尼菲青黴菌Talaromycosis marneffei 」。

值得注意的是，新冠疫情不只讓該名患者中斷的愛滋抗病毒藥物，同時也影響了患者黴菌感染的治療選擇！

劉旺達醫師表示，由於疫情期間患者收治在隔離病房中，為了減少接觸、減少針扎風險，在選擇抗黴菌藥物的時候，並未使用需要裝置中央導管、需要頻繁抽血監控有無肝腎異常的用藥，而是直接使用相對安全、方便、藥效穩定的藥物。經十四天治療後，患者順利出院，也帶了口服的抗愛滋病毒藥物回家，最後重新回歸職場。



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