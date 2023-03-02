明早小心被冷醒！冷氣團發威還沒完 2區低溫恐不到10度
今（2）日受到大陸冷氣團影響，早晚各地偏涼，白天高溫回升幅度也較小，中央氣象局提醒，明（3）日清晨受到「輻射冷卻」作用影響，桃園以南至台南的近山區、河谷以及空曠地區將有較低的溫度出現，尤其新竹、苗栗地區有機會出現攝氏10度以下低溫，其它地區體感也較冷，不過很快的，冷氣團明日白天將會減弱，北台灣和今日相比，白天高溫回升攝氏1至2度，南部地區則和今日類似，提醒民眾，未來幾天都將有明顯的輻射冷卻作用，早晚尤其清晨一定要做好禦寒準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，今晚至明日清晨受到大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其中苗栗及新竹易有攝氏10度左右氣溫發生，對此發佈「低溫特報」。預報員趙紘表示，苗栗及新竹部分地區由於較爲空曠，一直都是輻射冷卻的熱區，明日可能出現攝氏10度以下的氣溫，桃園至台南其它地區清晨最低溫則會落在攝氏10至11度之間。
趙紘指出，明日白天起大陸冷氣團明顯減弱，各地體感溫度顯著提升，北部高溫攝氏21度、中部攝氏24度、南部攝氏25度、東部攝氏21度，其中北台灣比今日回溫攝氏1至2度；低溫部分，北部攝氏13度、中部攝氏13度、南部攝氏14度、東部攝氏15度，中南部需留意日夜較大的溫差。
趙紘進一步說道，由於大陸冷氣團減弱，環境轉為偏東風，因此台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東半部地區有些零星短暫雨，雨量稍微增大的時間點在週六（3/4），一波微弱的東北風增強，東半部降雨較明顯，北部地區也會有零星短暫雨，中南部較晴朗。
此外，由於東北風明顯偏強，氣象局提醒，桃園至台南、東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及馬祖也有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，若有外出行程請特別注意。