限3天快衝！全家咖啡「買1送1」　7-11濃萃美式10杯300元

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍週末3/3~3/5優惠
使用全盈+PAY支付，可享Let’ s Café特濃美式(大杯，冰熱不限)買一送一，及SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元，不管是郊遊開車需要提神，或是微涼天氣想來一杯溫熱飲品都非常適合！
明（3）日起三天，還有樂事洋芋片「勁辣唐辛子」、「頂級日曬甘味湖鹽」任選第二件5折，兩包特價53元，同時購買兩包可以在「全家」會員APP中的集章趣集一個章，集滿5個章可免費兌換故宮馬克杯，集滿7個章就可免費兌換翠玉白菜兩用毯，Q版可愛設計一定要蒐藏。
📍全家APP會員3/6咖啡買6送6
每月一次的好咖日來了！3/6當天限定，「全家」會員APP隨買跨店取推出單品美式/拿鐵(中杯/大杯)同品項買6送6、極鬆餅任選買6送3、Let’s Café罐裝咖啡買6送6活動，早上來一杯咖啡提神，下午來一份鬆餅補充能量，讓你週一上班不憂鬱。
▲週末全盈+PAY限定，SAKImoto嵜本玉米濃湯單杯特價45元。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
7-11則推出咖啡促銷幫中華隊加油，3月8日起至3月21日，門市CITY系列全品項任3杯7.7折、5杯7.2折 (不含氮氣咖啡、精品濾掛咖啡、ESPRESSO、CITY PEARL珍珠奶茶) 。APP同步發動好康，3月8日起至3月12日期間，濃萃美式10杯300元、濃萃拿鐵10杯420元、西西里風檸檬系列10杯550元。