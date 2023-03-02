創造觀光商機！名勝世界壹號郵輪高雄母港4月啟航

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高雄市長陳其邁表示，高雄市政府團隊早已看準疫後經濟的爆發力道，並做好相關準備，高雄市於3月6日，將首先成為國內疫後有郵輪來訪，並配合高雄港旅運中心開幕，迎接荷美郵輪公司威士特丹，以及麗晶七海郵輪公司七海探索者2艘郵輪旅客再訪的城市，更歡迎名勝世界郵輪公司名勝世界壹號郵輪自4月4日起帶領遊客進來感受高雄的美，也提供國人一個便利出遊的旅行模式。
陳其邁說，疫後經濟振興高雄活動一波接一波，繼演唱會經濟活絡在地夜經濟外，名勝世界郵輪高雄香港雙母港將成為亞洲地區郵輪雙母港首發，將掀起一陣旅遊旋風，帶來無限商機，高雄已準備好迎接郵輪經濟，積極整合各界資源，提供郵輪業者串連高雄各地岸上觀光等行程。
陳其邁並說，市府為迎接即將到來久違的郵輪旅客，在重要航班靠港時，除辦理特色表演團體的迎賓服務外，也規劃多語系岸上觀光旅遊摺頁，推薦「輕軌周遊」、「捷運紅線文史之旅」、「捷運橘線時空之旅」等數條經典遊程，讓郵輪旅客於停靠高雄港口的時間內，可以快速認識高雄這個漂亮的港灣城市。
名勝世界郵輪公司首席執行官兼執行董事區福耀與高雄市長陳其邁聯名宣布該公司旗下的名勝世界壹號郵輪將於4月4日開始，展開每逢周日及周三由香港出發前來高雄，抵達時間分別為周一及周四的4天3夜及3天2夜航程，而周日從香港出發的旅客抵達高雄後，也可選擇在高雄多停留幾日，安排自由行或洽旅行社事先預訂岸上住宿，繼續4天3夜的自由行行程，再於周四登船返回香港，享盡6天5夜的海上渡假村及在高雄岸上觀光旅遊的樂趣。
名勝世界郵輪公司總裁吳明發指出，至於從台灣出發前往香港的旅客部分，台灣旅客可率先於即將到來的清明連假提前到高雄遊玩住宿，再參加於4月4日的高雄首航之旅，