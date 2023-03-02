周湯豪無預警曝喜訊！女粉蠢蠢欲動　將丟內在美迎接

周湯豪於今（2）日推出親自盯剪的〈GET REAL〉台北小巨蛋版Live MV，更官宣將成為解封後第一位受邀赴香港參加音樂節的男歌手，於3月11日於香港亞洲國際博覽館登上「PUNCH LIVE 2023」音樂節舞台。此外，由於先前周湯豪攻蛋開唱時，有熱情女粉丟內在美，現在其他粉絲們蠢蠢欲動，已經開始討論要換上最好看的內衣，吸引周湯豪注意。
記者吳雨婕/綜合報導
2023年周湯豪更上層樓，農曆兔年推出最新EP《REALIVE》後，聲勢正如脫兔般跳出新高度，一開春就有國際五大品牌敲磚代言，而他也將於3月11日出席香港參加音樂節，周湯豪正全力以赴排練，也不忘抒發行前心情，「我非常喜歡香港，以前也常常去香港。這是繼疫情緩解之後第一次去香港，所以非常的興奮。」又表示：「這將也是近年來在香港演出比較長又豐富的一次，所以非常希望能夠帶給大家精彩的演出，以及會特別選擇炸、又live感的歌曲來嗨翻全場。」
此外，在小巨蛋演唱會實有女粉忘情拋出胸罩，造成網路上一片蝴蝶效應，至今仍有女粉絲討論參加周湯豪演唱會時要換上最美麗的內著，大家「蠢蠢欲動」，不但頻頻敲碗高雄巨蛋，甚至也有香港粉絲想仿效，在香港音樂節也拋出對周湯豪的愛。