大S有喜？「具俊曄賣場買尿布照」瘋傳 經紀人回應了
女星大S（徐熙媛）和韓國男團「酷龍」成員具俊曄去年突然宣布結婚，喜訊震撼演藝圈，兩人婚後生活十分甜蜜，粉絲們也獻上最深的祝福，但近日網路上卻突然出現「具俊曄買尿布」的畫面，讓眾人紛紛猜測難不成是大S有喜了？對此，《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人回應，她也緊急出面澄清。
記者楊慧玲、賴禹妡/台北報導
具俊曄近日接下醫美診所代言廣告中，連續換了3套帥氣造型，還幽默地作勢拿梳子梳頭髮，隨後才驚覺不對喊「啊！我是光頭！」展現風趣又有魅力的一面，老婆大S更轉發影片，附上3顆愛心直呼「好帥喔！」甜蜜互動閃瞎大票網友。
不過，近日網路上卻瘋傳「具俊曄買尿布」的畫面，讓眾人紛紛猜測大S是否有喜了？掀起一陣熱議，但《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，她也立馬澄清，照片中的男子並非具俊曄本人，仔細觀察可以看出，該男子的眼鏡細節和具俊曄不同，再加上服裝、帽子都不一樣，且具俊曄是光頭，但該男子卻是理平頭，從髮型就能看出差異，是「刻意營造成歐巴的形象」。
經紀人表示，很開心歐巴（具俊曄）受到大家的喜愛，也歡迎各家廠商一起合作、創造利潤，但請廣告商不要用以假亂真、欺騙消費者的方式來博取注意，反而會傷害了企業形象，同時也呼籲大家不要受騙。