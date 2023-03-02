婦鼻塞、呼吸困難　竟是血癌細胞長在鼻子裡！

我是廣告 請繼續往下閱讀
醫師考量到患者年齡較長，且確診時骨髓正常，原本採取局部放射線治療。不過患者白血病持續進展，最後還是使用標靶藥物合併低劑量化療。
成人急性骨髓性白血病。視患者狀態選擇治療策略
中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科主治醫師連銘渝指出，該名七十六歲女性先是因為鼻塞月餘未痊癒、就醫尋求治療，檢查發現，她有鼻中隔彎曲、鼻甲肥厚等問題，排定一個月後進行手術。不料，手術取出的組織病理報告顯示，塞住她鼻子的並非一般增生組織，而是患者罹患有白血病，癌細胞在鼻子裡長出的骨髓性肉瘤（Myeloid sarcoma）。
一開始醫師採取局部放射線治療。不過，短短幾個月，患者白血病持續快速發展，到後來不僅白血球、血色素明顯低下，血液中也有將近一半都是不成熟的白血球細胞「芽細胞」，罹患急性骨髓性白血病。
由於患者年長相對不適合傳統高強度化療，因此，使用BCL2類標靶藥物合併低劑量化學治療。
低劑量治療一樣要留心感染！ 黴菌伺機感染險失明
治療一個月後，病人再度因為發燒到急診，當時病人除了稍微咳嗽外，還有口腔粘膜炎的情況。使用抗生素治療後、仍持續發燒，之後患者突然意識混亂，緊急安排腦部CT檢查，由於這個時候病人的血小板偏低、原本擔心會不會是有腦出血的狀況。結果是患者鼻腔有真菌感染，患者因此左眼一度外凸、視覺喪失。
所幸後續藉由耳鼻喉科醫師手術清除真菌球、搭配抗黴菌組合藥物，才順利將感染控制下來。
中國醫藥大學附設醫院血液腫瘤科連銘渝指出，骨髓性肉瘤相當少見，長在鼻腔就更罕見。值得注意的是，早年高齡病患罹患急性骨髓性白血病，因為沒有什麼好的治療方式，可能會讓她好好利用剩下的時間。但近年則有非常多的選擇，包括新的標靶藥物等。
中國醫藥大學感染科主任何茂旺醫師指出，過去年長者經診斷罹患急性髓性白血病、幾乎沒什麼機會到感染科！但現在藉由新的藥物治療。患者即使年紀很大、還是有很好的治療成效，衍生出來的則是後續可能產生嚴重感染。一旦發生感染時，快速診斷、選擇適當治療，將會是治療成功與否的關鍵。
以上新聞文字、照片屬《今健康》版權所有，非授權合作媒體，禁止任何網站、媒體、論壇引用及改寫。