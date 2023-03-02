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名媛蔡天鳳慘死！美女主播曝社會記者「禁忌」：永遠記得

▲看到名媛蔡天鳳（左）慘死，讓前主播劉芯彤（右）有感而發，在臉書回憶起當年當社會記者的點滴。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、劉芯彤臉書）
▲看到名媛蔡天鳳（左）慘死，讓前主播劉芯彤（右）有感而發，在臉書回憶起當年當社會記者的點滴。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、劉芯彤臉書）

記者郭佩蓉/綜合報導

28歲香港名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby Choi）日前慘遭殺害，兇嫌犯案手法相當兇殘，震驚整個華人社會。對此，前主播劉芯彤看到兇殺案以後，也想起自己當年還是社會線記者的日子，坦言當時最害怕的就是上小夜班遇到兇殺案，也強調「最大禁忌」是上班絕對不穿紅色，引起熱議。

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▲蔡天鳳遭前夫一家肢解殺害，親友於28日返回案發地大埔龍尾村祭拜。（圖／Instagram：xxabbyc）
▲蔡天鳳疑遭前夫一家殺害。（圖／翻攝自蔡天鳳IG）
劉芯彤今（2）日在臉書有感而發：「最近香港名媛兇殺案，讓我想起我還是社會記者的那段日子。」她透露當記者時，最害怕的是值小夜班時遇到兇殺案，「小夜的一個蹲點都可能蹲到大夜來接班，案情還沒明朗，甚至連一點點眉目都沒有。經常發生的狀況是，我們守在案發現場，獲得的訊息只有死者性別、年齡，連死因都還只是警方目測私下先告知的狀況。」讓她感嘆：「要怎麼拚湊出一個故事可以提供現場連線？社會記者最重要的技能就是在最快的時間，找到關鍵人物，或者從鄰居口中套出故事來」。

▲主播劉芯彤感嘆物價狂漲。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
▲主播劉芯彤看到名媛蔡天鳳慘死有感而發。（圖／翻攝自劉芯彤臉書）
她接著說，在跳樓現場或是兇殺現場其實並不會感到害怕，「因為那是社會記者的日常，當年我們跑新聞，常常都是聽著無線電，聽到哪裡出動消防車、雲梯車或者救護車，數量特別多，我們就知道那裡有大事發生了。有時候是車禍現場，我們聽到無線電抵達時，葬儀社還沒到，也會親眼目睹慘況。」也強調自己永遠會記得，在當社會記者時，衣櫃裡沒有紅色的衣服，「尤其是上班絕對不穿紅色，因為我不知道今天去的採訪點會是兇殺、車禍現場、還是殯儀館。反正能確定的是，所有歡樂的事情都和社會記者，無關」。

貼文一出，網友也紛紛留言：「真心佩服，光是聽到就想當天離職了」、「辛苦了」、「我也聽過記者朋友描述大園空難到現場，要小心不要踩到大體屍塊，結果攝影記者新的鞋子還是踩到了，只好丟掉，在現場看到樹上還掛著一根大腿....光聽描述就覺慘不忍睹」。


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