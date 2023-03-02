本土首見猴痘個案！專家會議討論疫苗接種　羅一鈞：擬擴大接種對象

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猴痘本土案例出現 專家會議討論2疫苗問題我國出現第6、7例猴痘確定病例，分別為北部40多歲及南部20多歲本國籍男性，2人近期皆無出國旅遊史，疾管署研判為本土個案。
羅一鈞提到，目前匡列總人數仍為25人，其中有6位高風險接觸者，皆未出現相關症狀，但仍需持續追蹤21天至3月20日，若有症狀將進行採檢、隔離。
因應國內猴痘本土病例的出現、感染風險提升，羅一鈞表示，針對猴痘疫苗接種策略，今日會召開專家會議討論，將會對兩部分進行討論，第一部分是關於開放皮內注射進行猴痘疫苗接種。
目前，皮下注射猴痘疫苗需用0.5c.c.的劑量，但是以皮內注射猴痘疫苗則只需用0.1c.c.就可達到相同效力。羅一鈞指出，國外已經有皮內注射的施行經驗，希望藉此讓疫苗獲得更有效的運用。
專家會議討論疫苗接種 擬擴大施打對象而第二部分將會討論是否擴大暴露前預防接種疫苗對象，目前猴痘疫苗接種對象，只有建議操作猴痘培養的實驗室人員，進行暴露前預防接種，而暴露後接種則是建議猴痘確定病例的親密接觸者或同住家人。
羅一鈞表示，不論是職業，或暴露關係而有較高風險，是否應開放更多具有高暴露風險的對象進行疫苗接種，這也會在專家會議中進行討論。
此外，他也提到，明天還會跟民間團體開會討論宣導策略，對風險對象投放宣導內容，從各方面著手進行疫情防治。
猴痘疫苗是否增購？ 羅一鈞：會！已聯繫藥廠猴痘本土感染風險增加，疫情防治政策討論也陸續進行中，民眾也相當關心國內猴痘疫苗數量夠嗎？是否會再採購疫苗？
對此，羅一鈞表示，因應風險增加，疫苗數量會再增購，也已經和藥廠取得聯繫，不過還需經過專家會議討論接種對象擴大範圍，並估計需要接種疫苗的人數，才會有較清楚的採購計畫。
指揮中心指揮官王必勝進一步表示，猴痘疫苗會優先處理，進行增購，經過下午專家會議討論，以及明日與民間團體的討論後，明天應該就會有定案。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56992
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