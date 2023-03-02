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本土首見猴痘個案！專家會議討論疫苗接種　羅一鈞：擬擴大接種對象

本土首見猴痘個案！專家會議討論疫苗接種　羅一鈞：擬擴大接種對象
本土首見猴痘個案！專家會議討論疫苗接種　羅一鈞：擬擴大接種對象

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】疾管署昨（1）日公布，國內新增2例猴痘本土案例，目前相關接觸者匡列人數仍為25人，並未擴大，高風險接觸者目前也未出現相關症狀。

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針對國內猴痘感染情形，指揮中心發言人羅一鈞表示，今（2）日將召開專家會議討論疫苗接種相關政策，討論內容包含「擴大猴痘疫苗接種對象」、「猴痘疫苗開放皮內注射」兩部分。

猴痘本土案例出現　專家會議討論2疫苗問題

我國出現第6、7例猴痘確定病例，分別為北部40多歲及南部20多歲本國籍男性，2人近期皆無出國旅遊史，疾管署研判為本土個案。

羅一鈞提到，目前匡列總人數仍為25人，其中有6位高風險接觸者，皆未出現相關症狀，但仍需持續追蹤21天至3月20日，若有症狀將進行採檢、隔離。

因應國內猴痘本土病例的出現、感染風險提升，羅一鈞表示，針對猴痘疫苗接種策略，今日會召開專家會議討論，將會對兩部分進行討論，第一部分是關於開放皮內注射進行猴痘疫苗接種。

目前，皮下注射猴痘疫苗需用0.5c.c.的劑量，但是以皮內注射猴痘疫苗則只需用0.1c.c.就可達到相同效力。羅一鈞指出，國外已經有皮內注射的施行經驗，希望藉此讓疫苗獲得更有效的運用。

專家會議討論疫苗接種　擬擴大施打對象

而第二部分將會討論是否擴大暴露前預防接種疫苗對象，目前猴痘疫苗接種對象，只有建議操作猴痘培養的實驗室人員，進行暴露前預防接種，而暴露後接種則是建議猴痘確定病例的親密接觸者或同住家人。

羅一鈞表示，不論是職業，或暴露關係而有較高風險，是否應開放更多具有高暴露風險的對象進行疫苗接種，這也會在專家會議中進行討論。

此外，他也提到，明天還會跟民間團體開會討論宣導策略，對風險對象投放宣導內容，從各方面著手進行疫情防治。

猴痘疫苗是否增購？　羅一鈞：會！已聯繫藥廠

猴痘本土感染風險增加，疫情防治政策討論也陸續進行中，民眾也相當關心國內猴痘疫苗數量夠嗎？是否會再採購疫苗？

對此，羅一鈞表示，因應風險增加，疫苗數量會再增購，也已經和藥廠取得聯繫，不過還需經過專家會議討論接種對象擴大範圍，並估計需要接種疫苗的人數，才會有較清楚的採購計畫。

指揮中心指揮官王必勝進一步表示，猴痘疫苗會優先處理，進行增購，經過下午專家會議討論，以及明日與民間團體的討論後，明天應該就會有定案。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56992

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