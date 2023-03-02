「解封三階段」時間表曝光　3月免隔離、5月改類？王必勝：也許會更快

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何時宣布下階段解封？ 王必勝：校園口罩鬆綁後國內本土疫情仍處於下降趨勢，許多民眾好奇口罩解封後，防疫政策是否會再有進一步的調整？指揮官王必勝3月2日在記者會上透漏，將觀察3月6日校園口罩解禁後的情況，再宣布下一階段解封措施。
王必勝表示，一直以來都有在討論下一階段的解封措施，大約已經討論超過一個月以上，不過接下來的調整，影響範圍大，需要做行政措施上的改變、跨部會的溝通，後續如果疫情穩定，會盡快按照順序調整相關措施。
「解封三階段」時間出爐！ 預計3月確診免隔離後續防疫措施將會進行哪些調整？什麼時候會宣布相關措施？指揮官王必勝在記者會中提到，後續將會分為3階段解封，第一階段是針對「社區」方面，會調整2部分，第一是「確診者隔離改成0+ N」，第二是「確診者輕症不通報」，僅通報重症、住院的個案。
而第二階段，則是針對「醫療院所」，指揮官王必勝表示，醫療院所的部分包含專責病房的調整、醫療院所內的感染管制作業等，都要進行調整。
第三階段，是關於「改類降級」，指揮官王必勝說明，將會把COVID-19由第五類改為第四類，同時指揮中心將會考慮解散或是降級開設。
王必勝表示，時間表會依疫情調整，不過大致上3月會進行第一階段，4月會進入第二階段，5月則會來到第三階段，也許會再快一點，不過大致上是這樣。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56994
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