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疝氣開刀後腹痛竟是腹主動脈瘤破裂　「1警覺」救回一命

疝氣開刀後腹痛竟是腹主動脈瘤破裂　「1警覺」救回一命
疝氣開刀後腹痛竟是腹主動脈瘤破裂　「1警覺」救回一命

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】64歲張先生，從事高科技業多年，獲得財富自由就歸隱山林，在鄉下購地，享受愜意的田園生活。也許是勤於耕作，幾個月前右下腹冒出了疝氣，因疼痛難受到奇美醫學中心就醫並接受手術。術後在恢復室時因傷口疼痛，麻醉部副部長褚錦承給予瑪啡類止痛藥，然而疼痛只稍稍緩解一些，又發現張先生主訴腹痛的同時，心跳變快，血壓也一直偏低，即便點滴灌注了很多輸液，但血壓仍未提升，這不太尋常的情形，立即讓他更提高警覺。

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腹主動脈瘤破裂　嚴重恐致命

因褚副部長曾利用臺灣的醫療大數據進行研究，發現患有疝氣的中老年人，合併主動脈瘤風險，比沒有疝氣的同齡人高出許多。經仔細檢查病人腹部，安排腹部電腦斷層檢查，結果顯示病人確實有腹主動脈瘤，且部分已破裂，立即請心臟血管外科進行手術，化解了一場可能致命的危機。

結合臨床實務　輔以醫學研究

麻醉部部長陳貞吟強調，醫療之進步需仰賴於科學研究，論文的發表代表研究的成果被肯定。學術研究的表現與醫院重視醫療品質及人才的發展密不可分，在醫院的角度上，學術研究的成果常常可以促進相關科別的在醫療照護上的進步，人才的培育也與學術風氣的興盛緊密相關。

增臨床照護品質　研究論文有加分

麻醉部的研究特色就是以促進醫療品質為出發點的研究，例如如何減少全身麻醉後之噁心嘔吐一系列的研究，使得奇美醫學中心的術後噁心嘔吐之機會全臺最低，文章也被國際學會引用，列入臨床指引，也寫入麻醉學教課書，並榮獲國家生技醫療品質銅獎。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56908

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