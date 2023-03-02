疝氣開刀後腹痛竟是腹主動脈瘤破裂　「1警覺」救回一命

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腹主動脈瘤破裂 嚴重恐致命因褚副部長曾利用臺灣的醫療大數據進行研究，發現患有疝氣的中老年人，合併主動脈瘤風險，比沒有疝氣的同齡人高出許多。經仔細檢查病人腹部，安排腹部電腦斷層檢查，結果顯示病人確實有腹主動脈瘤，且部分已破裂，立即請心臟血管外科進行手術，化解了一場可能致命的危機。
結合臨床實務 輔以醫學研究麻醉部部長陳貞吟強調，醫療之進步需仰賴於科學研究，論文的發表代表研究的成果被肯定。學術研究的表現與醫院重視醫療品質及人才的發展密不可分，在醫院的角度上，學術研究的成果常常可以促進相關科別的在醫療照護上的進步，人才的培育也與學術風氣的興盛緊密相關。
增臨床照護品質 研究論文有加分麻醉部的研究特色就是以促進醫療品質為出發點的研究，例如如何減少全身麻醉後之噁心嘔吐一系列的研究，使得奇美醫學中心的術後噁心嘔吐之機會全臺最低，文章也被國際學會引用，列入臨床指引，也寫入麻醉學教課書，並榮獲國家生技醫療品質銅獎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56908
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