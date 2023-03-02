遇蔡培慧陣營站路口拜票　林明溱本人竟比「倒讚」

南投立委補選將於本周六（4日）投票，民進黨全黨團結，力拚翻轉艱困選區。民進黨南投縣議員沈夙崢、基隆市議員張之豪今（2）日偕同青年軍當蔡培慧的分身，在南投市民族路、信義街口拜票，不料，國民黨候選人林明溱車隊正巧經過，林明溱本人竟對沈夙崢一行人比倒讚，引發譁然。沈夙崢晚間向《NOWnews今日新聞》記者感慨表示，這是南投政治史上的經典畫面，原來當過縣長的林明溱是這樣看待輔選、關心公共事務的年輕人，這樣的人怎麼當民意代表？
記者黃宣尹／綜合報導
南投立委補選將於本周六投票，蔡培慧持續勤走基層，另包含副總統、民進黨主席賴清德在內的綠營黨公職也都當起分身，替蔡培慧催票。沈夙崢、張之豪今日偕同深入南投輔選的民進黨青年部「國務青陪慧團」在南投市民族路、信義街口拜票，卻被在車隊掃街途中的林明溱本人比倒讚，引發譁然與論戰。
沈夙崢對此向記者表示，今天被林明溱比倒讚，這凸顯蔡培慧陣營、林明溱陣營有強烈對比。她說，今天她與張之豪率領「國務青」挨家挨戶拜票，在路口時，遠遠就聽到林明溱宣傳車的聲音，也曉得雙方會遇到，「我們就是講我們自己的，繼續幫蔡培慧拉票」。
沈夙崢接著說，林明溱車隊經過時，本都沒有事情，但他們的車隊轉彎後，林明溱似乎控制不住脾氣，竟轉過頭對她及「國務青」們比倒讚，後來發現好像有人拍攝，又把手收回。
沈夙崢感嘆，這實在是南投政治史上的經典畫面，原來當過縣長的林明溱是這樣看待輔選、關心公共事務的年輕人，也難怪南投過去好一段時間沒有辦法發展。
沈夙崢說，雖然林明溱過往脫序、失言紀錄比比皆是，但今天比倒讚的行為還是讓人很感慨，也顯示林明溱根本無法傾聽民意、無法接受意見不一樣的人，這樣的人怎麼當民意代表？