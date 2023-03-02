漲39%仍賣翻！涵碧樓2.0高機率「在這」 董座曝選地關鍵
位於南投日月潭邊的涵碧樓酒店風景優美，宛如世外桃源的環境，讓許多疫情間無法出國的遊客紛紛前往享受，於此同時涵碧樓的整體住房率也大大漲幅12%。在廣受歡迎的情形下，涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰今（2）日宣布將拓展「台灣第二家涵碧樓」，賴正鎰表示相當青睞雲林這塊土地，期許能在5年內蓋好、重返自己的家鄉拓展事業版圖，房間總數落在100間，涵碧樓的鐵粉們可以期待起來了！
記者汪睿琦/綜合報導
今涵碧樓酒店集團舉辦媒體春酒餐敘，賴正鎰在席間表示以單一縣市或風景區來分析，以花東地區與南投地區的熱門風景區較多，南投平均房價從2019年1萬917元來到1萬5151元，價差4234元，漲幅39％；花蓮地區平均房價則從2019年的3159元來到7169元，價差4010元，漲幅127％，呼應先前觀光局公佈的2022觀光旅館營運統計資料，南投每晚飆破1萬5151元之數據。
賴正鎰也說，疫情尚未明朗之前旅客都待在台灣，人潮湧入許多觀光景點，同時也造成物價波動及政府調整基本底薪，涵碧樓不得已也跟進調漲房價以貼補員工薪資，像是涵碧樓今年起的訂價也從兩年前的1萬7400+10%，漲為1萬9600+10%，也就是2萬1560元，但民眾仍踴躍訂房，始終一房難求。
有鑑於疫間的好成績，賴正鎰也公佈未來將在台灣正式開設第2間涵碧樓酒店，評估地點包括花蓮，墾丁及雲林。賴正鎰說，目前傾向以自己家鄉雲林可能性最大，預計基地面積約三、四千坪，預估總投資額20億元以上，最快今年定案且明年動工，希望5年內蓋好，房數控制在100間內。
除了台灣在地的涵碧樓拓展計劃，大陸地區繼青島開業10年、成都開業5年後，賴正鎰也在積極籌備第3家成都涵碧樓，「目前正在調整設計圖，預計明年會進入實質開發階段。」