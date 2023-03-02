快訊／蔥油餅店反擊創作文！稱「少2百、下跪」絕非事實
宜蘭某間蔥油餅店老闆娘找錢時，被顧客拍下用「手法」搓掉100元鈔票，再向客人表示少錢，風波持續延燒至今，今（2）日疑似店家的臉書粉專再度發聲，除了再度道歉，同時也駁斥網路上的創作文「少2百、下跪」都絕非事實。
記者潘毅/綜合報導
此次引發爭議的蔥油餅店同名粉專在爭議發生後，就多次發文做出回應，今（2）日下午5點又再度發文「欲解決消費者消費爭議，因未能妥善處理零錢找補，在此，我們向大家深深道歉，這些天備感壓力。」
不過粉專同時也針對網路上其他指控做出回應「這幾天有論壇上有各種天馬行空的創作文，例如有人寫文章提及他去買少200，更甚者還有人提到下跪，皆非事實。之前都沒有發生過這種消費爭議，此次只是因為作業上的疏失，已跟消費者致歉，之後力求改進。」
最後粉專也表示「罪責如果有我願一肩扛下，只願不要讓我愛的這片土地帶來負面影響，過多的解釋只是增加誤解。何需再多做解釋，網路一段影片可以衍生許多種種故事跟橋段，加上報章媒體的渲染。患難見真情，感謝這幾天老顧客的私訊鼓勵，都銘謝在心。」
針對此蔥油餅店同名粉專是否真為店家所使用，《NOWnews》記者實際詢問，截至目前尚未獲得該粉專回應。