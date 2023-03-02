全聯「6款濃茶甜點」登場！鐵觀音千層必衝 茶香超濃郁
全聯「春茶賞」登場！甜點品牌We Sweet用2款莊園級茶葉與甜點融合，推出六款濃茶甜點，包括鐵觀音波士頓、鐵觀音千層、紅茶厚奶霜薩芙亞蒂等，濃郁茶香甜而不膩。同時，家樂福也強推台灣在地特色產品，於天母店設有世界級冠軍金牌台灣巧克力Cona’s快閃店，展現台灣甜點驕傲。
記者鍾怡婷/綜合報導
We Sweet春茶賞自3/3~4/6正式登場，精選2款莊園級茶葉，「烏巴莊園紅茶」、「焙火鐵觀音」打造餘韻十足的茶甜點。六款新品中，包括「鐵觀音千層」用台灣南投鐵觀音茶，入口微苦轉甘，售價99元；「鐵觀音生巧捲」，鐵觀音融合巧克力生巧，並搭配鐵觀音生乳餡，售價99元。
還有「鐵觀音生乳泡芙」售價69元、「紅茶厚奶霜薩芙亞蒂」售價69元、「鐵觀音波士頓」售價99元「鐵觀音波士頓」；還有限定140間門市販售的冷凍甜點新品「鐵觀音戚風蛋糕」售價260元。
阪急麵包推出三款春茶賞新品，以伯爵茶、桔茶融入其中，「桔茶山丘」布里歐麵包、「雙莓果伯爵軟歐」歐式麵包、「伯爵紅可頌」 ，三款新品售價皆為39元。We Sweet及阪急麵包新品合購單筆滿100元，現折10元的優惠。
同時，家樂福推出台灣週，主打高CP值台灣獨有特色商品。其中包括在世界巧克力大賽獲獎的台灣巧克力Cona’s，在家樂福天母店獨家設有實體Cona‘s妮娜巧克力快閃店，浪漫氛圍滿滿，白色情人節可別忘記送給喜歡的對象。