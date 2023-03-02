OL反覆偏頭痛到吐　「中藥＋針灸」揮別止痛藥

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因工作壓力大 影響睡眠品質中醫部鍾奕璇醫師診斷王小姐為偏頭痛，並給予中藥及針灸治療，經過針藥雙管齊下的治療後，王小姐的頭痛頻率與程度大幅降低，也不需要服用西藥緩解疼痛。
鍾奕璇醫師指出，王小姐平時工作壓力大，並自述情緒緊張時易食慾不佳及腹瀉，為肝鬱脾虛之證，治療上給予疏肝理氣健脾的柴胡疏肝散加茯苓、白朮、黃耆等中藥依體質加減，並針灸百會、四神聰、神庭、風池、完骨、翳風、率谷等穴道。
持續治療兩週後，除了頭痛頻率及程度明顯降低，同時也改善了睡眠品質、食慾不佳及緊張時腹瀉等症狀。
確切機轉無定論 遺傳也可能導致鍾奕璇醫師表示，偏頭痛已是正式的病名，並非一種症狀，有其完整的臨床診斷標準，因此，並非所有單側頭痛都是偏頭痛，偏頭痛也不完全只會痛在單側。雖然偏頭痛的確切機轉目前尚未定論，但可能因氣候變化、飲食、壓力、賀爾蒙等誘發因子而反覆發作，甚至也有遺傳的因素。
偏頭痛發作 對症下藥是關鍵若為慢性偏頭痛患者（病程超過三個月以上，每月至少發生15天頭痛，且其中有8天以上屬於偏頭痛），建議設法找出可能誘發自身偏頭痛的食物（如：巧克力、柑橘類、含酒精或咖啡因的飲品等），並養成良好作息、保持愉悅的心情、調適壓力。若有長期頭痛症狀，建議先尋求專業醫師的評估，排除重大病因，並及早治療，擺脫惱人的頭痛。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56916
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