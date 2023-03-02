大拇指發黑又流膿　自行濫用抗生素險截指

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亂用他人成藥 長出超級細菌李振德醫師表示，陳先生有十年的糖尿病史，因為沒有疼痛感，對糖尿病的病識感較低，當發現腳趾有傷口後沒有包紮處理、沒有積極治療，洗澡時未對傷口進行防水保護，未積極就醫，自行吃了女兒的抗生素藥物。由於陳先生的患部嚴重，收治入院後，醫護人員立即對傷口處採集膿液，送至檢驗科進行細菌培養，並給予靜脈施打抗生素，同時會診整形外科醫師進行手術評估。
李振德醫師提到，檢驗結果證明在意料中，陳先生的傷口長出『多重抗藥性鮑氏不動桿菌』」，這是濫用抗生素而長出的「超級細菌」，會讓原本有效的抗生素變無效，由於治療選擇有限，感染難以治癒，病人容易感染及引發較多副作用，嚴重可能需要截肢，好在整形外科醫師迅速安排傷口清創手術，如今陳先生保全了左腳大拇指，傷口感染也在手術與後線抗生素「老虎黴素」的共同壓制下，獲得顯著的改善。
不濫用抗生素 應遵循醫囑抗生素是醫學史上的重要成就，使惡名昭彰的細菌感染症不再高度致命，但隨著抗生素的廣泛使用，誕生了具有廣泛抗藥性的細菌，新抗生素的研發速度若趕不上細菌演化速度，在未來恐怕會面臨無藥可醫治的感染症，衍生出更難治療並增加疾病傳播和死亡風險的「超級細菌」。
研究指出，2019年約有127萬人因多重抗藥性細菌死亡，而2022年美國疾病管制與預防中心也發布，因新冠疫情治療，使用抗生素導致有抗藥性的細菌也增加，因此，除了醫療院所加強合理使用抗生素之外，李振德醫師呼籲民眾遵循「四不一要」的用藥原則：「不吃別人的藥、不自己買藥隨便吃、不主動要求醫師給予抗生素藥物、要遵守醫囑使用藥物」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56913
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