林明溱豪宅遭批烏龍爆料　卓冠廷：南投縣府為何隱匿圖資

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卓冠廷表示，他使用的南投縣「全方位地籍資料查詢系統」，官方網站明確標示提供查詢地籍資料包括建物測量成果圖，資料提供機關為各縣市地政局；而在南投縣地政提供的公開系統裡，連台中顏家莊園的測量圖都一樣有，但在白金漢特區的建物測量圖中，就只有跟林家豪宅及建商有關的幾戶沒有，質疑國民黨仍然不敢說明，為何理應要有資料的南投縣「全方位地籍資料查詢系統」，卻沒有相關資料。
卓冠廷還提到，國民黨所說的「全國地政電子謄本系統」，需要輸入查詢人完整個資才能申請，而後還要由南投地政事務所審核簽章再領件，是申請制，與可以公開查詢的系統不同，並不是直接可以查詢的公開資訊。
針對文章內的說明，卓冠廷也請林明溱跟國民黨不要轉移焦點，提出南投縣公開的電傳系統查不到豪宅的建物測量圖，是否有特權或是隱匿？請相關人士完整公開所指稱的圖，讓社會看看是否有二次施工或其他受質疑的狀況，幫助了解真相。
葉元之在稍早先於臉書發文，指出相關資料去全國地政電子謄本系統找，隨時可以申請建物測量圖，批評卓冠廷找錯系統，就直接說沒有，造謠林明溱用特權，對於「烏龍爆料」要不要先道歉？砲轟民進黨為了拿下南投立委補選，已經多次造謠，紛紛被國民黨澄清打臉，如果這次民進黨可以靠造謠勝選，台灣選風永遠沒有改善的一天，也補充說到林明溱競選總部已經提告了，盼民眾支持林明溱。
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