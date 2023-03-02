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林明溱豪宅遭批烏龍爆料　卓冠廷：南投縣府為何隱匿圖資

針對國民黨指控林明溱豪宅特權申貸是烏龍爆料。卓冠廷反問南投縣府為何隱匿圖資。（圖 ／翻攝卓冠廷臉書）
針對國民黨指控林明溱豪宅特權申貸是烏龍爆料。卓冠廷反問南投縣府為何隱匿圖資。（圖 ／翻攝卓冠廷臉書）

記者吳嘉億／新北報導

民進黨籍新北市議員卓冠廷今（2）日晚間於臉書發文，對於國民黨文傳會及新北市議員葉元之對於他揭露南投立委補選候選人林明溱家族豪宅是「烏龍爆料」及造謠，反擊請林明溱跟國民黨不要轉移焦點，點出南投縣政府為何涉嫌隱匿豪宅圖資，也請相關人士公布圖表，了解有無二次施工或其他受質疑狀況，幫助了解真相。

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卓冠廷發文提到，針對揭露林明溱家族豪宅涉嫌隱匿的「建物測量成果圖」是濫用特權行徑，表示在國民黨的護航下，不僅未說明清楚，反而欲蓋彌彰，因為不是有沒有這張圖，而是南投縣政府「為何涉嫌隱匿這張圖」。

卓冠廷表示，他使用的南投縣「全方位地籍資料查詢系統」，官方網站明確標示提供查詢地籍資料包括建物測量成果圖，資料提供機關為各縣市地政局；而在南投縣地政提供的公開系統裡，連台中顏家莊園的測量圖都一樣有，但在白金漢特區的建物測量圖中，就只有跟林家豪宅及建商有關的幾戶沒有，質疑國民黨仍然不敢說明，為何理應要有資料的南投縣「全方位地籍資料查詢系統」，卻沒有相關資料。

卓冠廷還提到，國民黨所說的「全國地政電子謄本系統」，需要輸入查詢人完整個資才能申請，而後還要由南投地政事務所審核簽章再領件，是申請制，與可以公開查詢的系統不同，並不是直接可以查詢的公開資訊。

針對文章內的說明，卓冠廷也請林明溱跟國民黨不要轉移焦點，提出南投縣公開的電傳系統查不到豪宅的建物測量圖，是否有特權或是隱匿？請相關人士完整公開所指稱的圖，讓社會看看是否有二次施工或其他受質疑的狀況，幫助了解真相。

葉元之在稍早先於臉書發文，指出相關資料去全國地政電子謄本系統找，隨時可以申請建物測量圖，批評卓冠廷找錯系統，就直接說沒有，造謠林明溱用特權，對於「烏龍爆料」要不要先道歉？砲轟民進黨為了拿下南投立委補選，已經多次造謠，紛紛被國民黨澄清打臉，如果這次民進黨可以靠造謠勝選，台灣選風永遠沒有改善的一天，也補充說到林明溱競選總部已經提告了，盼民眾支持林明溱。



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